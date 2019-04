JxCat, a ERC: "Si no tenim llista única és perquè alguns han preferit potenciar el seu partit. És un error"

El cap de llista de JxCat, Jordi Sànchez, ha criticat Esquerra aquest dissabte per descartar la unitat electoral de l'independentisme en totes les eleccions. "Si no hi ha llista única és perquè alguns han preferit potenciar el seu partit. És un greu error que podem pagar molt car", ha dit a través d'una carta des de Soto del Real que ha llegit Laura Borràs en un míting a Tàrrega. La número dos de la candidatura, davant d'una cinquantena de persones a l'Espai Jove de la ciutat, també ha reivindicat JxCat com la llista que es creu la "unitat" independentista i ha recordat que fins al 22 d'abril hi ha temps per fer una llista conjunta del sobiranisme a les eleccions europees. "Si Oriol Junqueras vol, l'encapçalarà", ha dit, i ha recordat que l'expresident Carles Puigdemont ja es va oferir per ser el número dos del president d'ERC el 26 de maig – Junqueras encapçala la llista d'Esquerra amb Diana Riba, dona de Raül Romeva–. "No ens importa anar en primera o segona posició, importa arribar-hi", ha dit.

La carta de Sànchez ha seguit: "JxCat existeix perquè vivim moments excepcionals. A JxCat hi cap tothom, exdirigents del PSC, ERC, CDC i d'altres que no han militat a cap partit, com jo". Per a l'exlíder de l'ANC ara s'ha d'anar a Madrid a "desbloquejar" la situació que "han provocat Pedro Sánchez, Albert Rivera i Mariano Rajoy". Borràs ha afirmat que tant si governa el PSOE com si ho fa el PP van "en contra de Catalunya" i que l'única manera d'evitar-ho és que l'independentisme tingui força a Madrid.

Del que no ha parlat Borràs aquest dissabte a la tarda, però, ha sigut de les línies vermelles que JxCat posa per donar suport a Pedro Sánchez, després que el matí no hagi aclarit quines són les condicions per fer president el líder del PSOE.

Qui sí que s'hi ha referit, tot i que sense concretar en què consistirien, ha sigut la candidata al Senat Mayte Rivero. "Sí, tindrem línies vermelles, per compromís i decència. L'1 d'Octubre vam posar línies vermelles, però ens les van trencar a cops", ha dit, després que els caps de llista presos hagin afirmat aquest dissabte que no hi ha "barreres infranquejables" si hi ha voluntat de diàleg per part del govern espanyol. "Avui s'ha parlat de línies vermelles, les nostres les marca la decència", ha afegit la número dos de JxCat a la llista del Congrés de Diputats per Lleida, Concepció Cañadell, també sense concretar.

Rosa Perelló, alcaldessa de Tàrrega, ha sigut l'encarregada de llegir una carta del cap de llista de JxCat per Lleida, Jordi Turull, que ha cridat a optar per la seva llista per "augmentar la legitimitat democràtica del que vam començar l'1 d'Octubre". "Nosaltres posem al davant els interessos del país als de partit [...]. Hem d'enviar un missatge clar al món que la solució al conflicte de Catalunya cal trobar-la a les urnes", ha afirmat, i ha carregat contra l'estat espanyol per haver optat pels tribunals per abordar el Procés.

Cañadell apel·la als que van optar per Puigdemont el 21-D

L'encarregat d'obrir l'acte ha sigut Raül Palacios, regidor a Tàrrega i suplent a la candidatura del Congrés per Lleida, que s'ha enorgullit de l'Urgell i de les seves singularitats. Mayte Rivero, candidata al Senat per JxCat a la circumscripció de Lleida, ha situat l'autodeterminació com l'objectiu a assolir, i ha afirmat que Catalunya "decidirà el seu futur". "El que ens han fet encara referma més les nostres conviccions polítiques", ha afirmat. "Aquestes eleccions van de Catalunya, que no us enganyin. No van d'enfortir tampoc els partits polítics; s'equivoquen els que ho fan en aquests moments", ha insistit, i ha fet una crida al vot útil enfront del PSC.

"Lleida serà clau per tenir un diputat més que defensi Catalunya o un diputat més per al 155, ha dit Cañadell, ja que a Lleida hi ha en joc només quatre escons i la passada legislatura se'ls van repartir, un cadascú, CDC, ERC, Podem i el PP. En aquelles eleccions del 26 de juny, Convergència va treure 40.794 vots, un resultat menor al de les passades eleccions al Parlament, quan JxCat es va situar per davant d'ERC i de Ciutadans amb 78.303 suports. És per això que Cañadell ha demanat a la ciutadania que va optar per JxCat el 21-D que ho torni a fer ara: "Tots els que van votar Puigdemont el 21 de desembre, els encoratjo a votar JxCat aquest 28 d'abril. Necessitem força a Madrid".

En l'inici de la seva intervenció, la número dos de JxCat ha fet referència a la mort de Neus Català, i ha reivindicat la seva valentia i trajectòria.