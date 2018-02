JxCat presenta sense ERC la resolució per restituir les institucions i rebutjar el 155 i la repressió

Junts per Catalunya ha presentat aquest divendres sense ERC una proposta de resolució per restituir les institucions i rebutjar el 155 i la repressió. El text, que han treballat amb els republicans però que han acabat registrant en solitari, ha de servir per legitimar simbòlicament el president, Carles Puigdemont, i el seu Govern al Parlament abans de la investidura.

Tanmateix, fonts republicanes han assegurat a l'ARA que creien que la proposta de resolució no es presentaria fins que hi hagués un acord global entre les dues formacions. El fet que ho hagin presentat en solitari, sense ERC, és un indicador de l'estat de les relacions amb els republicans. Ahir les dues formacions van congelar les negociacions per les tensions a l'hora de concretar l'estructura del Govern.

El moviment de JxCat arriba just abans de la reunió de la mesa del Parlament i la Junta de Portaveus que han de fixar la data i l'ordre de dia del ple que ha promogut Ciutadans abans de la investidura. El pla dels independentistes passa per aprovar aquesta resolució en aquest plenari i, així, legitimar les institucions.

Amb el registre de la proposta, la mesa del Parlament i el president, Roger Torrent, hauran de decidir si tramiten el text. En funció de com sigui el contingut, els lletrats de la cambra podrien objectar que contravé l'article 155 i les resolucions del Tribunal Constitucional.