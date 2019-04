JxCat reclama a la Junta Electoral que impedeixi el debat d'Atresmedia perquè no hi ha totes les formacions

Un cop més, la Junta Electoral Central (JEC) entra en escena en la cursa per a les eleccions generals del 28 d'abril. Aquesta vegada és la llista de Junts per Catalunya qui la interpel·la per sol·licitar a l'autoritat electoral que prohibeixi emetre a Atresmedia el debat electoral previst per al 23 d'abril.



La formació encapçalada per l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, argumenta la petició pel fet que el debat no preveu incloure totes les forces polítiques que es presenten als comicis però que, en canvi, sí que hi convida la formació d'ultradreta Vox. "És contrari als principis de pluralisme, igualtat i neutralitat informativa", justifiquen en el document presentat aquest divendres davant la JEC.



De fet, el debat que emetrà per Sant Jordi a la nit la corporació Atresmedia (Antena3 i La Sexta) només ha convidat a participar-hi els quatre partits amb més representació al Congrés, afegint-hi l'extrema dreta de Santiago Abascal, per ara sense cadires a la cambra espanyola. Així doncs, la corporació obvia altres forces parlamentàries com el PDECat (ara sota les sigles de JxCat) o Esquerra Republicana.



En cas que la resposta de la JEC no sigui favorable a la sol·licitud dels de Jordi Sànchez, demanen que la corporació "emeti altres debats" o que "proporcioni informació compensatòria" sobre la resta de candidatures que "també van obtenir representació parlamentària" a les últimes eleccions generals del 2015.