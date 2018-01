JxCat demana el vot delegat dels tres diputats que són a Brussel·les

Junts per Catalunya ja ha entrat al registre del Parlament les sol·licituds de delegació de vot dels tres diputats que són a Brussel·les: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig. L'objectiu és que tots tres puguin delegar el vot de cara a la sessió d'investidura i la resta de la legislatura. Ara haurà de ser la mesa del Parlament la que debati la petició i prengui una decisió al respecte. Està previst que la mesa es reuneixi la setmana que ve, probablement dimarts.

En la sessió constitutiva del Parlament d'aquest dimecres, Junts per Catalunya no va demanar el vot delegat dels seus tres diputats a Brussel·les sinó que només ho va fer per a Joaquim Forn i Jordi Sànchez, que són a la presó d'Estremera des de fa més de dos mesos. La mesa d'edat no va posar cap obstacle a aquesta delegació de vot, tot i que tant PP com Cs li van demanar que ho reconsiderés.

Sense els vots dels diputats a Brussel·les l'independentisme no tindria majoria absoluta. Per això, l'objectiu d'aquesta petició és que els grups independentistes es puguin garantir la majoria absoluta en el debat d'investidura, tot i que necessitarien també els vots dels dos diputats d'ERC que també són a la capital comunitària, Toni Comín i Meritxell Serret, i l'abstenció de la CUP.