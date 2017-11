JxCat estudia emprendre accions davant la Junta Electoral per denunciar manca d'"igualtat de condicions"

Junts per Catalunya estudia emprendre accions davant la Junta Electoral per denunciar la manca "d'igualtat de condicions" respecte a la resta de formacions polítiques. Així ho ha anunciat la cap de campanya, Elsa Artadi, després que la Junta s'hagi pronunciat ja i prohibit el color groc en els col·legis electorals, la pancarta per a l'alliberament dels presos polítics a l'ajuntament de Barcelona, l'ús de diversos termes als mitjans públics i el groc de les fonts de Montjuïc.

"És una aberració democràtica", ha clamat, acompanyada de bona part dels membres de la candidatura que es presenten a la circumscripció de Barcelona i que aquest dimecres han explicat les raons que els han portat a donar suport al president, Carles Puigdemont, en aquests comicis. Artadi ha recordat que el seu cap de llista i membres de la candidatura són a Brussel·les o estan empresonats, la qual cosa considera que no els permet estar en les mateixes condicions que els altres partits. A més, també creu que són unes eleccions il·legítimes per haver estat convocades per Mariano Rajoy i que la seva formació no pensava ara en uns comicis a diferència d'altres partits.

L'escenari escollit per a la presentació de la llista a Barcelona ha estat l'Escola Industrial. "No és casualitat", ha explicat Artadi, recordant que va ser un dels col·legis electorals amb més votants per l'1-O. "És un símbol de l'1 d'octubre, de l'exercici de l'autodeterminació i de la resistència dels catalans", ha dit. Així, ha reivindicat que el mandat del referèndum "és vigent" i que Junts per Catalunya es fa seu en la propera legislatura.

Crida als socialistes

Tanmateix, Artadi no només ha apel·lat al vot independentista sinó també als socialistes que no estan d'acord amb l'article 155. Arran de l'ordre del ministeri de traslladar les obres de Sixena, Artadi ha afirmat que el 155 "té conseqüències" i ha avisat que si no guanyen les forces sobiranistes Madrid voldrà acabar amb l'escola catalana, els Mossos d'Esquadra i el model de benestar després del 21 de desembre. Així, ha criticat que el PSC se sumi als vots del PSOE, el PP i Ciutadans aquesta setmana al Congrés dels Diputats per avalar l'aplicació de l'article 155.