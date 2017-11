JxCat prioritza el diàleg amb l'Estat sense renunciar a cap via i aposta per continuar construint la República

Junts per Catalunya prioritza la via del diàleg amb l'Estat després de les eleccions del 21-D però "no descarta res categòricament". Aquest és l'escenari que preveu la candidatura liderada per Carles Puigdemont segons l'argumentari de la campanya al qual ha tingut accés l'ACN. Aquest diàleg només serà possible, segons Junts per Catalunya, després que s'hagi "restaurat la democràcia", i això, segons la formació, suposa la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat, posar fi al 155, exigir l'alliberament dels "presos polítics" i restituir les institucions.

A l'espera de si hi ha acord amb ERC i la CUP sobre punts programàtics compartits, Junts per Catalunya ha traçat en un document els seus principals objectius de cara al 21-D. La candidatura respon a la pregunta: 'Què farem a partir del dia 22 de desembre?', amb dues fases. Les prioritats l'endemà de les eleccions són investir Puigdemont, restituir les institucions i acabar amb el 155. De fet, per a Junts per Catalunya les eleccions són una dicotomia entre el bloc del 155 i el bloc de la democràcia.

Només en cas que es compleixin les premisses de la restitució, Junts per Catalunya planteja obrir un diàleg amb l'estat espanyol. "Volem parlar de tot, com sempre hem dit. Prioritzem la via del diàleg, com hem fet sempre. Però no descartem res categòricament", afegeix el document. Així mateix, Junts per Catalunya reafirma el dret a l'autodeterminació, "emparat en els tractes internacionals signats per l'estat espanyol", que consideren que prevalen sobre la mateixa Constitució.

Junts per Catalunya veu el 21-D com una "oportunitat" per refermar el resultat de l'1-O i per restaurar la democràcia, no per escollir nou president, perquè consideren que el president és Puigdemont. I avisen que "impulsar qualsevol altre candidat és legitimar el 155 i l'atac a la democràcia". De fet, un dels principals missatges que difondran és que "per restituir el president Puigdemont, cal votar el president Puigdemont". La candidatura de Junts per Catalunya vol que es vegin les eleccions del 21-D com una tria entre Carles Puigdemont (el president investit pel Parlament) i Mariano Rajoy (la decisió dels despatxos de Madrid).

Continuar construint la República

Un dels compromisos que conté l'argumentari és continuar, d'acord amb el mandat democràtic del 27 de setembre i de l'1 d'octubre, construint la República Catalana, així com "derrotar el tripartit del 155" a les urnes, tripartit que defineix com els partits que de manera "il·legal i il·legítima" han volgut suprimir les institucions catalanes. Pel que fa a les perspectives electorals, Junts per Catalunya té com a primer objectiu guanyar les eleccions i ser la llista més votada, i, en segon lloc, que el bloc independentista sigui majoritari.

La candidatura presenta Junts per Catalunya com la llista del president Puigdemont, i posa en valor que és una candidatura integrada per persones amb "trajectòries polítiques i trajectòries professionals i personals diverses". És a dir, una llista de "caràcter transversal", "excepcional", que supera l'esquema dels partits.