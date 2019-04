JxCat inclou ara en el programa electoral un "indult immediat" pels presos polítics si hi ha condemna

El programa electoral de Junts per Catalunya, que es va presentar dissabte a Cerdanyola del Vallès, inclou la reclamació d'un "indult immediat" si hi ha una condemna dels presos polítics. "Donem per fet que hi haurà absolució del presos polítics, però en cas contrari, exigim un immediat indult i excarceració", expressa la formació de Carles Puigdemont en el text, malgrat que el cap de llista a les espanyoles, Jordi Sànchez, s'ha inclinat per no reclamar-lo encara que hi hagi condemna, defensant la seva innocència.

De fet, fa una setmana, la mateixa vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, es va desmarcar de la petició d'un indult, en una de les primeres rodes de premsa de campanya de JxCat, assegurant que els presos polítics "no són moneda de canvi".

L'indult és un instrument que es pot demanar al govern espanyol perquè perdoni una condemna, ja sigui totalment o parcialment. Segons la llei, ho pot sol·licitar el condemnat, els seus parents o "qualsevol persona en el seu nom, senes la necessitat d'acreditar la seva representació".

El primer en situar en el debat públic la qüestió de l'indult pels presos polítics va ser el líder del PSC, Miquel Iceta, en una entrevista en aquest diari el desembre de 2017. “Si hi ha condemnes, en algun moment caldrà parlar d’indults”, va dir el cap de files socialista.

JxCat defensa l'autodeterminació, però no especifica si s'ha de fer un nou referèndum

En el programa electoral també es reclama que els càrrecs polítics investigats en la causa especial del Procés al Tribunal Suprem siguin "protegits per la llei", ja que afirmen que els delictes de rebel·lió i sedició que se'ls imputen són de "naturalesa política vinculats a la defensa de les seves idees, compromisos electorals i en l'exercici del seu càrrec públic".

ERC ha inclòs, cinc anys després, el referèndum al programa electoral de les eleccions espanyoles el 28 d'abril. JxCat, en canvi, es limita a prometre l'autodeterminació, però no especifica com s'ha d'exercir. En el programa electoral, la llista que encapçala Jordi Sànchez i Laura Borràs afirma que qui vulgui el seu suport "haurà d'escollir la via del diàleg i l'autodeterminació de Catalunya", en al·lusió a una eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

També demanen el suport per "poder guanyar el pols a l'autoritarisme i a la repressió a les urnes i fer efectiva la República". Tot i que, en aquest cas, tampoc especifiquen per quina via l'implementarien. "Volem resoldre un problema polític fent política, sobre la base d’una relació bilateral que reconegui el dret a l’autodeterminació emparat en els tractats internacionals signats per l’estat espanyol, que prevalen a la pròpia constitució i que es posi fi d’aquesta manera a la judicialització de la política i a la politització de la justícia", resumeix el programa.