JxSí, CSQP i la CUP denuncien que el Govern no pugui ser a la diputació permanent perquè està cessat o empresonat

La diputació permanent -l'òrgan que regeix l'activitat del Parlament quan no hi ha període de sessions- s'ha reunit per primera vegada després que es dissolgués l'activitat de la cambra en virtut de l'aplicació de l'article 155. Ho ha fet per escollir els membres de la mesa que encara quedaven vacants i també per validar el decret llei sobre el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal de l'administració de justícia.

Un decret llei que, segons estableix el reglament del Parlament, l'hauria d'haver defensat el Govern, però només començar la sessió la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha avisat que aquesta intervenció no es podria fer perquè el Govern "està cessat" en aplicació de l'article 155. Un fet que han volgut denunciar tant el diputat de Catalunya Sí que es Pot (CSQP) Lluís Rabell, com els representants de Junts pel Sí, Roger Torrent, i de la CUP, Gabriela Serra.

Rabell ha denunciat "la greu anomalia" que suposa que el Govern no hagi pogut ser en aquesta diputació permanent i ha remarcat que és un "greu problema polític i administratiu". Unes paraules que també s'ha fet seves Gabriela Serra, i que Torrent ha reblat afirmant: "És una escandalosa anomalia democràtica". I ha volgut posar en valor la feina feta pel conseller de Justícia, Carles Mundó, que ha denunciat que és a la presó de "forma injusta".

El decret llei s'ha aprovat per unanimitat. Hi han votat a favor tots els membres presents de la diputació permanent, 20 en total, tot i que l'òrgan està format per 23 membres. A la sessió d'aquest matí no hi han assistit ni el president del PP, Xavier García Albiol, ni el cap de files del PSC, Miquel Iceta. La CUP tampoc havia designat cap representant per substituir la diputada Eulàlia Reguant, després que deixés l'escó per passar a ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona.

La sessió d'avui també ha servit per nomenar Lluís Guinó vicepresident primer de la mesa d'aquest òrgan, amb 15 vots a favor i 5 vots en blanc, i també David Pérez secretari segon, amb 19 vots a favor i 1 en blanc.