L’ANC incorpora Minoves a la direcció i reforça la unitat

L’ANC continua en el seu camí per apaivagar les tensions internes, la divisió entre blocs i les discrepàncies amb el full de ruta. Segons ha pogut saber l’ARA, David Minoves és el nou responsable de la comissió d’incidència política de l’entitat independentista, un dels càrrecs de més pes ja que és qui s’encarrega d’elaborar el missatge polític, a més d’establir contacte amb el Govern, el Parlament i els partits. En la línia dels postulats expressats per Esquerra o Òmnium Cultural, el president del CIEMEN s’ha situat en una línia més partidària d’eixamplar majories abans de fer passos ferms per implementar la República. Un posicionament que no entronca amb el de la majoria de socis de l’entitat ni amb el discurs de la nova presidenta, Elisenda Paluzie, que considera que “ja hi ha majoria”. Tanmateix, Minoves no vol exhibir “contradiccions” i, per exemple, defensa la investidura de Carles Puigdemont.

Després d’apartar-se de la cursa per la presidència vista la majoria aclaparadora de Paluzie en les eleccions al secretariat, i també de la vicepresidència per superar la divisió -Pep Cruanyes va emergir com una figura de consens-, Minoves es va postular per coordinar la comissió d’incidència política. Fins ara ocupava aquest càrrec Jordi Pairó, que en la manifestació de l’ANC de fa un mes a pla de Palau, a Barcelona, va enviar un missatge molt dur als partits. “Què cony està passant? Què no se’ns està dient?”, va reclamar davant la falta d’acord per formar Govern i tirar endavant la República.

També va fer el pas per coordinar la comissió d’incidència política el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez -inicialment aspirava a la presidència de l’entitat durant la campanya-, però va perdre la votació davant Minoves per només tres vots: 14 a 11. Fonts coneixedores del tema expliquen que el president del CIEMEN va evitar abordar a fons la seva aposta “llargterminista” cap a la independència, per bé que no va amagar la necessitat d’ampliar l’hegemonia. Minoves, assenyalat durant els dies previs a la constitució del nou secretariat pel seu passat destacat a ERC, considera que la seva tasca passa per “fer una síntesi” de les opinions dels membres de la comissió que encapçala i construir un relat “acordat”. Tot i això, té clar que cal treballar en el plantejament a “mig termini”.

De moment, Minoves tanca files amb la insistència de l’ANC d’investir Puigdemont, tot i que demà hi ha previst un ple al Parlament per votar la candidatura de Jordi Sànchez. Creu que mentre no sigui possible un altre candidat, ja sigui perquè no hi ha acord entre les forces independentistes o perquè la viabilitat depèn d’una autorització judicial que no arriba, avala la investidura del cap de llista de JxCat, encara que la seva elecció pugui fer que no es pugui formar un govern “efectiu”.

Malgrat que algunes fonts apunten que en l’elecció entre Minoves i Fernàndez es va evidenciar encara una “dinàmica de blocs”, també subratllen que la renovació de membres del nou secretariat i la seva posada en marxa està ajudant a girar full en la divisió. Una de les mesures per acontentar tots els sectors és bastir un comitè permanent que representi totes les sensibilitats de l’Assemblea. Aquest dissabte quedarà definit si l’integren 11 o 13 membres, en funció de si s’afegeixen noves comissions a les ja existents. Fins aleshores, el secretariat ja ha decidit que Elisenda Romeu sigui la responsable de la comissió de mobilització, Jaume Bardolet de la d’internacional, Jordi Roset d’economia i Joan Canadell de gestió administrativa.

Fer república i reforçar el relat

Els 77 secretaris estudien, doncs, la idoneïtat o no de crear noves àrees de treball. Una d’elles, que es podria anomenar Fem República, estaria orientada a executar accions “d’empoderament” dels ciutadans. Per exemple, es podria concretar a fer campanyes de sobirania fiscal o estimular el comerç de proximitat. Una altra aniria destinada a reforçar l’argumentari independentista i recuperar el relat econòmic i social a favor del nou estat. A més, es planteja constituir-ne una que tingui per objectiu treballar la relació amb altres entitats socials del país i rebaixar així les atribucions de la incidència política. Una quarta donaria suport a la d’acció territorial, després que es rebessin queixes de poca coordinació entre la direcció i les assemblees d’arreu del país.