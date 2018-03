L'ANC es manifestarà diumenge a Berlín per demanar la llibertat de Puigdemont

L'ANC es manifestarà aquest diumenge a les 12 del migdia davant la Porta de Brandenburg, a Berlín, per demanar la llibertat de Carles Puigdemont i la resta de presos polítics. Segons ha comunicat l'entitat, el lema de la mobilització serà "Per una solució política: llibertat presos polítics catalans", amb l'objectiu d'apel·lar tant a ciutadans catalans residents a Alemanya com a alemanys preocupats amb la "deriva autoritària d'Espanya". En aquest sentit es vol fer una crida al país centreeuropeu "pel paper que pot jugar en una possible solució negociada".

L'ANC ha escollit la Porta de Brandenburg perquè és "l'indret més simbòlic de la capital alemanya". "Va restar tancada entre 1961 i 1989 com a part de la zona d'exclusió militar del mur de Berlín", afegeix l'entitat independentista.

La manifestació tindrà lloc després que un grup de catalans i alemanys s'hagin concentrat els últims dies davant la presó de Neumünster, on es troba reclòs Puigdemont arran de la seva detenció, i després que l'independentisme vulgui convertir aquesta situació en un afer europeu de primer ordre.