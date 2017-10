L'advocat de Puigdemont no pot assegurar si el president està disposat a declarar a l'Audiència Nacional

Jaume Alonso Cuevilllas, advocat del president de la Generalitat, ha admès aquest dilluns que desconeix si Carles Puigdemont està disposat a declarar davant l'Audiència Nacional després que el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, s'hagi querellat contra ell i contra tot el Govern. En declaracions al Versió RAC1, Alonso Cuevillas ha afirmat que no pot assegurar ni deixar d'assegurar si el president està disposat a anar a l'Audiència.

Cuevillas ha criticat les querelles de Maza perquè imputa al Govern "fins i tot les casserolades", pel que ha opinat que han d'estar fetes "des de la mala fe o des del desconeixement absolut de la societat catalana". Segons l'advocat, hi ha un "flagrant abús", ja que situa en mans de l'Audiència Nacional i el Tribunal suprem delictes que, sota el seu parer, haurien d'anar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Pel que fa a les informacions que apunten que Puigdemont podria demanar asil a Bèlgica -el president és a Brussel·les amb diversos dels seus consellers-, Alonso Cuevillas ha dit que ho desconeix, i ha subratllat que com a advocat del president no ha de saber-ho forçosament. "No hauria de passar per les meves mans una petició d'asil", ha apuntat, i ha admès fins i tot que ell de dret d'asil en sap "entre molt poquet i menys" i de dret d'asil belga "encara menys".