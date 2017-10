L'alcadessa de l'Hospitalet (PSC) vota a favor d'una moció de rebuig al 155

Els plens de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Reus i Vilafranca del Penedès han aprovat aquest dimarts el rebuig "absolut" a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb els vots favorables dels grups municipals del PSC.

L'Hospitalet de Llobregat

ERC, PDECat, Canviem L'H, CUP i PSC

L'alcaldessa Núria Marín i el seu grup municipal del PSC han votat a favor d'una moció presentada de forma conjunta pels grups municipals CUP-Poble Actiu, ERC, CiU-PDeCAT i Canviem L'H (ICV-EUIA-Pirates) contra l'aplicació de l'article 155. La moció també demanava el manteniment de la sobirania del poble català i la preservació de les institucions catalanes. El grup municipal socialista ha donat el seu suport, però ha recordat que quan expressen el seu rebuig al 155, també ho fan a la declaració d'independència (DUI). La moció que ha portat 14 punts diferents finalment s'ha votat per separat. Els grups municipals del PP i Ciutadans han votat en contra en la seva totalitat. El grup municipal socialista també ha donat el seu suport als punts on s'han demanat "la defensa del marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no intolerància" i ha rebutjat la intervenció "desproporcionada i la brutalitat policial" de les forces de seguretat de l’Estat del passat 1 d'octubre. El PSC també ha donat suport instar al Ministeri d'Interior el rescabalament pels danys materials causats pels cossos de seguretat de l'Estat a l'Institut Vilumara de l'Hospitalet, bé cultural d'interès local, i ha mostrat la seva solidaritat amb les persones que van resultar ferides el passat 1 d'octubre.

Reus

PDECat, CUP, PSC, ERC i Ara Reus

L’Ajuntament de Reus ha rebutjat aquest dimarts a la tarda, en un ple extraordinari i urgent, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució amb els vots a favor de 21 regidors -PDeCAT, CUP, PSC, ERC i Ara Reus-. Per la seva banda, els sis regidors del PP i de C’s han marxat del ple abans de la votació perquè no en volien formar part i han deixat senyeres i una bandera espanyola als seus escons. La moció incloïa altres punts que també han estat aprovats, però s’han votat per separat, igual que a l'Hospitalet. Un dels punts, en què el ple ha manifestat el seu suport al Govern i al Parlament perquè faci efectiu el mandat popular de l’1-O, ha tingut el suport dels 15 regidors del PDECat, ERC i CUP i sis vots en contra de PSC i Ara Reus. Un altre punt que ha condemnat “la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l’estat espanyol contra la població i les institucions catalanes” ha rebut l’aval de PDECat, CUP, ERC, Ara Reus i de la regidora del PSC Sandra Guaita, la qual s’ha desmarcat dels seus tres companys socialistes -que s’han abstingut-.

Vilafranca del Penedés

PDECat, ERC, CUP, PSC i Vilafranca en Comú

El ple de Vilafranca del Penedès ha aprovat en sessió extraordinària una moció per rebutjar l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola i reclamar l'alliberament dels presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC. El regidor del PP ha estat l'únic que s'ha desmarcat de la proposta debatuda aquest dimarts a la tarda, mentre tota la resta de formacions -PDECat, ERC, CUP, PSC i Vilafranca en Comú- hi ha votat a favor. El cap de files socialista, Francisco Romero, s'ha oposat fermament a la suspensió de l'autonomia de Catalunya "perquè la Generalitat, independentment de qui governi, és una institució que és de tots i cal preservar l'autogovern". En aquest sentit, Romero ha apel·lat a la lògica del senador socialista José Montilla i s'ha mostrat "segur" que l'expresident de la Generalitat "estarà a l'alçada de la responsabilitat que va tenir" i ha augurat que divendres votarà contra l'aplicació de l'article 155.