Lamela renya el fiscal per la duresa contra els imputats

El 16 d’octubre la jutge de l’Audiència Nacional Carmen Lamela no dubtava a enviar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó sense fiança. Al cap de només dues setmanes, feia el mateix amb bona part del Govern. La seva mà dura contrastava llavors amb la del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que havia deixat lliures, amb fiança, els membres de la mesa. Amb el temps, els papers s’han canviat i Lamela, a càrrec de la causa per sedició contra els Mossos, opta per altres cautelars. Tot i l’expectació el 23 de febrer al voltant de la tercera declaració del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero va sortir-ne en llibertat amb les mateixes mesures que a l’octubre i que ha anat “complint escrupolosament” -segons va dir la jutge- des de llavors: compareixences cada quinze dies, retirada del passaport, prohibició de sortir de territori espanyol i fixació de domicili i telèfon de contacte.

Són les mateixes que va imposar ahir als dos nous imputats en la causa: el director dels Mossos cessat pel 155 i superior de Trapero, Pere Soler, i el número dos de Joaquim Forn, l’ex secretari general d’Interior César Puig. Lamela va desestimar els arguments de la fiscalia, i va reprendre el ministeri públic per la petició de cautelars.

Segons fonts jurídiques, tots dos van defensar que l’1-O no dirigien els operatius policials. En la interlocutòria d’imposició de mesures cautelars, Lamela discrepa amb força sobre la petició del fiscal Miguel Ángel Carballo de demanar la fiança de fins a 100.000 euros per deixar-los en llibertat provisional, el doble del que va demanar el febrer per a Trapero. La jutge els va deixar anar sense haver de pagar.

De la mateixa manera que ho recordava amb Trapero, Lamela insisteix ara que ja no ostenten els seus anteriors càrrecs. Una raó que no va tenir en compte quan va dictar presó provisional per als consellers.

Complir amb la justícia

El principal argument del fiscal per imposar 100.000 euros de fiança era el risc de “noves fugues”, després que l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel s’hagi instal·lat a Ginebra, i la persistència de l’independentisme per investir “un pres”, en al·lusió a Jordi Sànchez, i un “fugat”, en referència a Carles Puigdemont. Per al fiscal Miguel Ángel Carballo, és així com es busca “perpetuar el Procés”, mentre d’altres intenten espais polítics lliures a l’exili, segons assenyalaven ahir fonts jurídiques.

En una dura interlocutòria, Lamela va respondre desestimant les mesures demanades pel fiscal i va recordar-li que la majoria d’investigats s’estan posant a disposició de la justícia. “El fet al·legat pel ministeri fiscal, que altres persones hagin abandonat el territori espanyol, no ha de determinar necessàriament que els senyors Puig i Soler procedeixin de la mateixa manera, més quan, a diferència d’altres, aquests sí que han acudit a la crida judicial”, assenyala la jutge de l’Audiència Nacional.

Amb la declaració de la cúpula d’Interior, Lamela apunta a la “cadena de transmissió” entre la policia catalana i el govern espanyol de cara a l’1-O. Creu que aquest era justament el paper de Soler i Puig perquè la seva “finalitat immediata” era facilitar el referèndum.

Segons fonts jurídiques, el superior de Trapero va admetre que havia pres la iniciativa de revisar les actes de comunicació dels Mossos l’1-O, però va assegurar que ell només va transmetre opinions a Trapero i els consellers perquè no dirigia operatius.