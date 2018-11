El PSC s'obre ara a negociar els pressupostos i demana "legalitat", reversió de retallades i retorn de les pagues extra

La diputada socialista Alícia Romero ha exposat aquest dimarts algunes condicions del PSC per seure a valorar els pressupostos del Govern. D'una banda, els socialistes demanen que s'ajustin a "la legalitat", que "reverteixin retallades" i el "retorn de les pagues extra als funcionaris". La diputada ha desvinculat també la negociació dels comptes de la Generalitat de la dels comptes de l'Estat, malgrat que els independentistes rebutgin de moment donar el seu suport als pressupostos del govern de Pedro Sánchez. Així, Romero s'ha distanciat del que va dir ahir el secretari d'organització del partit, Salvador Illa, quan va tancar la porta als pressupostos perquè el PSC no pot "col·laborar amb un Govern independentista": "Compartim aquestes declaracions, una cosa són les declaracions que fa un secretari d'organització, però des d'aquí com a portaveu d'Economia haig de dir que més enllà d'això hem de veure quin és el text. Si se'ns crida, escoltarem". Romero lamenta que "encara no es coneguin els pressupostos a Catalunya, a diferència del que passa a l'Estat".

En el mateix sentit, el PSC ha presentat una moció de cara al proper ple del Parlament, que comença demà, en què demanen una modificació de l'IRPF i l'impost de successions. Respecte a la proposta sobre l'IRPF, concretament els socialistes demanen que s'augmenti "en els trams més alts". Pel que fa a l'impost de successions, es demana que es redueixin les bonificacions en els trams més alts, les persones que "hereden molt". No obstant això, Romero no ha estat optimista amb què la proposta s'aprovi: "Hem rebut les esmenes dels diferents grups parlamentaris, i no deixa de sorprendre'ns aquest Govern, que cada dia s'escora més a la dreta, perquè ens ha fet propostes que descafeïnen tant la reforma fiscal que plantegem que dubto que les acceptem", ha lamentat. D'altra banda, Romero ha insistit al Govern que "prioritzi les pagues extres als funcionaris en els pressupostos de 2019", i li ha demanat que retiri la proposta de fer-los el pagament a vui anys.

"No posem com a condició l'aprovació dels pressupostos de l'Estat" per negociar els d'aquí, ha asseverat Romero, que ha explicat que el Govern "en privat no actua amb la contundència que fa en públic" sinó que manté el diàleg "amb els diputats i els ministres". La socialista ha insistit, a més, que "si els pressupostos garanteixen i respecten la legalitat" aleshores decidiran si els donen suport o no. En el mateix sentit, Romero s'ha referit als independentistes que són al Congrés. "De la mateixa manera que ho fem aquí, no barregin coses", ha asseverat, "mirin si són bons per Catalunya o per als ciutadans"; i ha recordat que, mentre els pressupostos catalans "no es coneixen", els de Pedro Sánchez sí.

Els comuns demanen celeritat amb els comptes de la Generalitat

Per la seva banda, la portaveu dels comuns, Susanna Segovia, ha lamentat en roda de premsa que "encara no hi hagi cap proposta de pressupostos" de la Generalitat a "aquestes alçades". Segovia ha demanat que els comptes "reverteixin retallades" i s'eliminin "privilegis en els imposts de successions", que es reformi l'IRPF i s 'apliqui una "fiscalitat verda que redueixi esforços i protegeixi el medi ambient". Segovia també ha insistit que el Govern ha de retornar les pagues extres als funcionaris.