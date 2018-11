Una mesura que només afecta el 0,25% dels aforats: les claus de la reforma que proposa Sánchez

El consell de ministres aborda aquest divendres la proposta de reforma de la Constitució per limitar els aforaments que va anunciar Pedro Sánchez al setembre per intentar girar full a la polèmica entorn a la seva tesi. El govern espanyol tira endavant la mesura més de dos mesos després d'anunciar-la i després d'obtenir el suport del Consell d'Estat. Amb tot, encara no arribarà al Congrés si no que ara l'haurà de valorar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En cap cas estem davant d'una reforma per suprimir els aforaments a tota la classe política. La mesura afectarà a només un 0,25% del total que hi ha al conjunt de l'Estat. Repassem les claus de la mesura segons el que ha transcendit fins ara.

A qui afecta la reforma?

L'avantprojecte de llei que ha tramitat el govern de Pedro Sánchez afecta només als diputats al Congrés, senadors i membres de l'executiu espanyol. En cap cas afecta als diputats i governs autonòmics, ni als membres de la carrera judicial i les forces de seguretat, que també estan aforats en l'exercici de les seves funcions. S'exclou també la Casa Reial. El rei és inviolable, però tant els seus pares com Letízia i la princesa Elionor també tenen aquest privilegi inaudit a la Unió Europea en què han de ser investigats i jutjats per un tribunal especial.

Quants aforaments hi ha a l'Estat?

Al conjunt de l'Estat hi ha gairebé un quart de milió d'aforats, exactament 249.625 persones, segons els càlculs que ha elaborat l'ARA a partir de les dades de cada Parlament autonòmic, les forces de seguretat i el Poder Judicial. La reforma de Pedro Sánchez afectarà només a un total de 635 polítics, és a dir, un 0,25% del total, una part ínfima. Es tracta del propi president espanyol i tot el seu gabinet, integrat per un total de 19 persones, els 350 diputats al Congrés i 266 senadors.

Afectarà els casos de corrupció?

No. La reforma manté l'aforament als membres del govern espanyol, els diputats al Congrés i els senadors en l'exercici de les seves funcions. A més, no inclou una llista dels casos de corrupció que puguin veure's afectats i quins no, tal i com va recomanar l'informe del Consell d'Estat. És a dir, el líder del PP, Pablo Casado, hauria estat investigat per la justícia ordinària en el cas del seu màster i no pel Tribunal Suprem si la reforma hagués estat en vigor, però si hi hagués un presumpte cas de prevaricació o malversació per la seva condició política, seguiria aforat a l'alt tribunal.

Quan pot entrar en vigor?

Sánchez va anunciar al setembre que volia que la reforma de la Constitució es tramités de forma exprés en només 60 dies. Però el més calent està a l'aigüera i més de dos mesos després només ha respost a l'informe del Consell d'Estat, que va acceptar la proposta de reforma que va avançar la Moncloa. Ara l'avantprojecte de llei primer ha d'obtenir l'aval del Consell General del Poder Judicial i finalment passarà al Congrés. Per tant, no està previst que es comenci a debatre fins el febrer ja que el gener no és un mes hàbil i no hi ha debats parlamentaris a la cambra baixa.

Quins suports es necessiten per reformar la Constitució?

En concret, el consell de ministres proposa reformar els articles 71.3 de la Constitució i el 102.1. El primer afecta a l'aforament de diputats i senadors i el segon al president del govern i als ministres. En no estar inclosos aquests preceptes ni en el títol preliminar, ni en el capítol dels drets fonamentals i llibertats polítiques, ni en el Títol II, al qual es fa referència a la Corona, es poden modificar a través d'un procediment ordinari de reforma de la Constitució de l'article 167. És a dir, aquest article exigeix inicialment el suport de dues terces parts tant del Congrés com del Senat, però si no s'hi arribés pot passar amb el suport de dos terços.

Quina és la posició de cada partit?

El PSOE necessita sí o sí el suport del PP, que té majoria absoluta al Senat. Casado de moment no ha descartat la mesura, però Podem s'hi oposa per complet si no és que suprimeix la inviolabilitat del rei i l'aforament de la Casa Reial. A més, ja ha afegit que demanarà un referèndum perquè entri en vigor. Una mesura que està a les seves mans perquè té el nombre suficient de diputats al Congrés per fer-ho.