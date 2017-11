L’informe Lamela, en mans del Suprem

La magistrada Carmen Lamela no va incorporar ahir a l’informe que va fer arribar al Tribunal Suprem la posició que dilluns van assumir el fiscal general de l’Estat en funcions, Luis Navajas, els quatre fiscals de sala del Suprem i els responsables de la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Ahir s’exhauria el termini de cinc dies que el magistrat del Suprem Pablo Llarena va donar a Lamela perquè es posicionés sobre l’acumulació de les causes per rebel·lió i sedició contra el Govern i els presidents de l’ANC i Òmnium.

La idea dels fiscals era oposar-se a l’acumulació immediata de les causes per sedició i rebel·lió contra els membres del Govern fins que no haguessin passat les eleccions del 21 de desembre. La Fiscalia General de l’Estat, segons l’acord de dilluns passat, vol retenir la causa a l’Audiència Nacional fins que els empresonats que són candidats a les eleccions aconsegueixin l’escó i obtinguin l’aforament -tots excepte Meritxell Borràs i Jordi Cuixart van a les llistes-. Amb aquesta nova situació, la causa hauria de passar al Suprem.

Quin és el problema de fons? La Fiscalia General prefereix que el Suprem no s’encarregui de la causa precisament ara a les portes del 21-D. No vol que el cas es converteixi en una “contrarellotge” perquè els empresonats surtin abans de l’inici de la campanya. Però també es tracta d’evitar que, en cas d’una eventual excarceració dictada pel magistrat Llarena, es malinterpreti la frase que va pronunciar el passat 9 de novembre davant dels advocats de Carme Forcadell i la resta de representants de la mesa: “Això no és l’Audiència Nacional”.

L’informe de Lamela, per tant, no podia incorporar l’informe de la Fiscalia de l’Audiència Nacional. Fonts fiscals apunten que la providència va poder induir a certa confusió en sol·licitar que s’emplacés les parts personades a pronunciar-se sobre l’acumulació, tenint en compte que els fiscals de l’Audiència són també els que impulsen les investigacions.

El fet és que serà la Fiscalia del Tribunal Suprem l’encarregada de pronunciar-se, i ho farà en el sentit acordat dilluns. Això serà tan bon punt el magistrat Llarena passi als fiscals l’informe que ha rebut de Lamela.

Els recursos a l’Audiència

Segons fonts judicials, els quatre fiscals de sala del Suprem (Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno i Javier Zaragoza) sostenen que si els consellers i els Jordis volen declarar i precisar les seves posicions en el mateix sentit que ho va fer la mesa del Parlament poden demanar a Lamela prestar declaració i aconseguir una fiança per obtenir la llibertat provisional i poder fer campanya electoral ja al carrer. La condició exigida per Llarena va ser que acatessin complir la Constitució i renunciessin a la via unilateral. De moment, les defenses dels consellers empresonats ja han fet arribar a la magistrada Lamela els recursos en què recorden que el dia 2 ja van acatar l’aplicació del 155 i que, per tant, accepten la seva condició d’exconsellers.