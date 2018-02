Llarena, sobre Anna Gabriel: "Les ordres de detenció internacional no es poden dictar basant-se en sospites"

Pablo Llarena justifica no haver dictat una ordre de detenció internacional contra Anna Gabriel, que des de fa setmanes és a Suïssa: "No es poden dictar basant-se en sospites", ha asseverat el jutge instructor de la causa per rebel·lió al Tribunal Suprem, en declaracions a la televisió del principat d'Astúries.

"[Les ordres de detenció internacional] S'han de cursar el dia que ja se sap que els fets tenen indicis racionals d'haver-se perpetrat", ha afegit Llarena. A més, el magistrat adverteix que aquest pas s'ha de fer quan hi hagi prou motius per constatar que els delictes greus que se li atribueixen a Espanya també ho són "al país al qual es demana col·laboració".

Llarena va decidir dictar una ordre de detenció en territori espanyol contra Gabriel, tot i saber que és a Suïssa. L'ordre de detenció internacional comporta, al cap d'un cert temps, la petició d'extradició al país d'origen, però és el país helvètic el que ha de decidir si considera raonable jurídicament atendre la sol·licitud. Llarena confia en el "rigor tècnic" del sistema suís en el supòsit que acabi demanant l'extradició. "Si de veritat es produís la petició de col·laboració, l'anàlisi per part de les autoritats es farà amb el rigor tècnic que exigirà tant la petició espanyola com els mateixos afectats que s'oposin a la decisió", ha explicat.

D'altra banda, el jutge també s'ha referit a la situació d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, a qui no ha considerat "presos polítics". "Es tracta de comportaments recollits al Codi Penal i que, amb independència de quina hagi estat la motivació que els hagi portat a cometre'ls, han de ser investigats", ha argumentat.