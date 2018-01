Llarena nega a Junqueras, Forn i Sànchez assistir al Parlament i deixa en mans de la mesa la delegació del vot

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena nega a Oriol Junqueras assistir físicament als plens del Parlament. "Tenen incapacitat legal prolongada per assistir als debats i votacions", sentencia el jutge. En una interlocutòria elaborada aquest divendres, el magistrat instructor fa extensiva aquesta decisió a Joaquim Forn i Jordi Sànchez, malgrat que no ho han sol·licitat. Tot i això, deixa en mans de la mesa del Parlament establir el mecanisme corresponent perquè els diputats empresonats deleguin el seu vot. A dia d'avui, el reglament del Parlament no preveu la presó provisional com una de les situacions que permeten la delegació del vot. El que sí que prohibeix Llarena és el vot telemàtic des de la presó, a causa de les condicions especials que comporta el règim penitenciari.

Llarena recorda que va decidir mantenir Junqueras en presó provisional per evitar el risc de reiteració delictiva. Una possibilitat que ve marcada, precisament, segons el magistrat, "pel manteniment de les funcions de representació (...) quan es van perpetrar els fets investigats i per la possibilitat que el seu lideratge torni a manifestar-se amb mobilitzacions ciutadanes col·lectives violentes i enfrontades al marc legal de la nostra convivència". Per això, considera que no està garantit que en els trasllats de la presó al Parlament i del Parlament a la presó no es produeixin "greus enfrontaments".

A més, el jutge nega a Oriol Junqueras el trasllat a un centre penitenciari de Catalunya però l'insta a demanar-ho a l'autoritat penitenciària competent. És a dir, a Institucions Penitenciàres, que depèn del ministeri de l'Interior. Llarena ha près la decisió individualment, ja que no ha traslladat la sol·licitud de la defensa de Junqueras a la fiscalia.