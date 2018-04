Llarena demana explicacions a Montoro: vol proves que el Govern no va gastar ni un euro públic en l'1-O

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha dictat una providència en què requereix al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que en "la major brevetat possible" l'informi sobre el "suport objectiu" de les declaracions on afirmava que no es van dedicar diners públics al referèndum de l'1-O. El jutge creu que aquesta afirmació contradiu les proves que té el jutge en la instrucció de la causa. En concret, posa en dubte el delicte de malversació, també qüestionat a Alemanya. Montoro va tornar a afirmar dilluns, en una entrevista a 'El Mundo', que ni un euro del pressupost s'ha destinat al referèndum, però tant el ministre com el mateix president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ja ho havien dit fa setmanes des de l'hemicicle del Congrés dels Diputats.

En la providència, Llarena té en compte les declaracions dels presos polítics els últims tres dies al Suprem, en què s'han aferrat a les paraules del ministre Montoro per justificar que no va haver-hi malversació. Per això requereix al ministre d'Hisenda que "l'informi en la major brevetat possible sobre el concret suport objectiu d'aquestes afirmacions". El primer en brandar les declaracions de Montoro va ser el vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, dilluns en la primera declaració indagatòria. El dimarts també ho va fer l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i aquest dimecres el conseller de Presidència Jordi Turull.

El ministeri d'Hisenda ja ha avançat que respondrà el requeriment del jutge Llarena. "Sempre responem als requeriments, i ho aquest cop també ho farem", s'han limitat a assenyalar fonts del ministeri, que no han precisat en quin sentit serà aquesta resposta, informa Dani Sánchez Ugart. El Suprem té encara oberta una peça secreta en la causa per rebel·lió per intentar justificar la malversació després que en la interlocutòria de processament només hi dediqués un paràgraf. De fet, tal i com va avançar l'ARA, Llarena va enviar un nou informa al tribunal Schleswig-Holstein abans que es pronunciés en contra d'extradir Carles Puigdemont per rebel·lió en què intentava justificar millor que no hi havia malversació, però els jutges alemanys encara hi veien dubtes.

1,6 milions d'euros, el cost del referèndum

Segons Llarena, el Govern va destinar fins a 1,6 milions d'euros de diner públic en el referèndum. Aquesta xifra apareix per primer cop en la interlocutòria de processament basant-se en un informe de la Guàrdia Civil. Concretament, estableix que es van gastar 224.834 euros en el registre dels catalans a l'estranger, 277.804 euros en campanyes de publicitat i difusió, 979.661 euros per repartir paperetes, el cens electoral i les citacions de les meses i 199.700 euros per la participació d'observadors internacionals. En la causa hi ha un total de 14 processats per malversació, inclòs Carles Puigdemont.

El govern espanyol, de fet, ja va traslladar el febrer al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona que no s'havia gastat ni un cèntim de diner públic en el referèndum. Ara Montoro haurà d'acreditar la seva versió, en un nou gir en la causa al Suprem.

Vox demanarà la dimissió del ministre

Els advocats de l'acusació popular, el partit d'extrema dreta Vox, ja han avançat que tenen intenció de demanar la dimissió del ministre si la instrucció demostra que ha existit malversació de fons públics per pagar les despeses de l'organització del referèndum.