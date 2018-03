L’oposició colla Torrent perquè acabi amb el bloqueig

L’oposició va redoblar ahir la pressió sobre el president del Parlament, Roger Torrent, a qui considera responsable del bloqueig de la investidura. Després del veto del Tribunal Suprem (TS) a la candidatura de Jordi Sànchez que torna a deixar la formació de govern en standby, Ciutadans, el PSC, el PP i els comuns van instar ahir Torrent a promoure un candidat alternatiu o, si més no, a desbloquejar el calendari i iniciar el compte enrere cap a unes noves eleccions. Una opció que a mesura que passen els dies comença a aparèixer cada cop amb més força.

Ciutadans -que l’1 de març ja va treure pit per haver propiciat la celebració del primer ple de la legislatura- va presentar una petició a la mesa del Parlament exigint la convocatòria d’un segon ple i la compareixença de Torrent davant els diputats. “Que doni la cara”, va reclamar la líder del partit, Inés Arrimadas, que considera que el president del Parlament “no està buscant un candidat que pugui ser president, sinó allargar aquesta situació vergonyosa” de bloqueig institucional. La formació taronja dona per fet que podrà forçar la convocatòria d’aquest ple perquè compta amb els 27 diputats necessaris per fer-ho, segons el reglament. Fonts parlamentàries, però, avisen que la normativa també requereix que es justifiqui l’exigència del ple, i és dubtós que la junta de portaveus accepti la compareixença de Torrent. No hi ha precedents que el president del Parlament hagi donat explicacions mai a la cambra i, de fet, ni tan sols està reglat si pot fer-ho. El control dels òrgans de la cambra s’ha exercit sempre per mitjà dels debats a la mesa, les peticions de reconsideració i la junta de portaveus.

A l’espera de com es resol la petició de Ciutadans, el PP busca que sigui el mateix Torrent qui mogui peça. La formació conservadora li va fer arribar una carta demanant-li una altra ronda de reunions amb tots els partits per explicar com pensa desbloquejar la investidura. Segons el líder dels populars, Xavier García Albiol, el compte enrere de dos mesos fins a la convocatòria d’eleccions “ja corre” des del moment en què la candidatura de Carles Puigdemont va quedar sense efecte. Des de Madrid, el vicesecretari de comunicació del PP, Pablo Casado, va demanar a Torrent que deixi de “quadrar agendes” amb presos o “fugats” i de fer política “a mida” dels que tenen causes pendents amb la justícia.

Per la seva banda, el PSC va optar per la via judicial i va tornar a demanar al Tribunal Constitucional -mitjançant un recurs d’empara- que imposi mesures cautelars per fer avançar la investidura. Els socialistes van demanar a l’alt tribunal que permeti el debat sobre Jordi Sànchez o, en el seu defecte, estableixi un termini per a la dissolució anticipada de la legislatura. En canvi, Catalunya en Comú va anar un pas més enllà i va traslladar la pressió per la investidura a ERC. “Existeix una possibilitat de desbloqueig”, va dir la portaveu del partit, Elisenda Alamany. Un pla que, va explicar, passaria perquè els republicans proposin un candidat del seu grup en lloc d’un de JxCat. Una hipòtesi tanmateix remota, ja que requeriria que JxCat s’avingués a votar un candidat republicà tot i haver quedat per davant el 21-D.

Malgrat compartir, però, les crítiques a l’independentisme, ahir també es van fer visibles les tensions entre els partits de l’oposició. Els comuns es van distanciar de la proposta de convocatòria d’un nou ple de Ciutadans, i Albiol va acusar la formació taronja de ser corresponsable de la paràlisi institucional. Segons els populars, Arrimadas podria reactivar el calendari d’investidura si es presentés com a candidata a la presidència, malgrat que previsiblement perdria. Albiol va acusar, fins i tot, el líder del Cs a l’Estat, Albert Rivera, d’haver vetat aquesta opció perquè Arrimadas “no li robi protagonisme” en la recta cap a les eleccions generals.