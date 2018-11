Els comuns volen 1.700 milions més en polítiques socials i augmentar l'IRPF per a rendes de més de 90.000 euros

Els comuns reclamen al Govern que els pressupostos per a l'any que ve augmentin en 1.700 milions d'euros els recursos destinats a polítiques socials i s'incrementi l'IRPF per a les rendes de més de 90.000 euros bruts anuals. Una mesura que, segons els seus càlculs, afectaria només el 2% dels catalans. Així ho ha avançat en una entrevista a Ser Catalunya, la presidenta del grup de Catalunya En Comú-Podem, Jéssica Albiach, que ha lamentat que el Govern encara no els hagi trucat per parlar dels comptes. "Ja anem tard amb els pressupostos. Hem fet la feina i ells sembla que no l'estan fent. Estan bloquejant els pressupostos de l'Estat i de l'Ajuntament de Barcelona i no estan presentant els seus pressupostos", ha reblat. En el document, que han distribuït durant el matí, els comuns parlen de despeses però no detallen els ingressos per aconseguir finançar-les.

La proposta dels comuns, que han presentat en roda de premsa al Parlament, inclou, entre d'altres, 850 nous metges per a l'atenció primària (42 milions d'euros), 250 nous bombers i 750 nous agents dels Mossos d’Esquadra (30M); recuperar les aportacions a les escoles bressol públiques (45M); finançar el decret de l'escola inclusiva (240M); planificar la reversió dels concerts educatius; augmentar 450 milions els recursos de les polítiques d’habitatge de totes les administracions catalanes; garantir l’accés a la Renda Garantida de Ciutadania a tothom qui hi té dret (200M); o rebaixar un 30% les taxes universitàries (50M) com a primer pas cap a aconseguir una universitat pública i gratuïta.

Albiach ha explicat que encara no han fet arribar el document amb la seva proposta al vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès i ha lamentat que faci dues setmanes que estan esperant que Aragonès els truqui. Segons Albiach, el Govern només interpel·la els comuns en públic sobre els pressupostos i creu que és una manera de guanyar temps perquè no es posen d'acord entre ells. Per compensar l'augment de la despesa en política social que proposen, Albiach ha apostat per "redistribuir els esforços" i ha afegit que hi ha persones que durant la crisi no només no han patit sinó que s'han enriquit. En aquest context, ha calculat que des de la reforma de l'impost de Successions i Donacions, s'han perdut uns 600 milions d'euros anuals mentre s'ha retallat en sanitat.

Pagues extra entre 2019 i 2020

La tardor està sent complicada pel Govern, que té en agenda multitud de protestes per part dels treballadors públics. Aquest dilluns ha començat la vaga dels metges de l'atenció en primària, però els mestres i també els funcionaris amenacen amb seguir les mobilitzacions. El document dels comuns aborda, entre d'altres, el retorn de les pagues extra del 2013 i 2014 als treballadors públics que han estat motiu de disputa entre sindicats i administració. 495 milions d'euros a distribuir entre 2019 i 2020 segons Catalunya en Comú Podem -una proposta que s'adapta a les reclamacions dels sindicats i a les resolucions aprovades al Parlament-, malgrat que la proposta del Govern era pagar progressivament fins el 2026.

Entre 600 i 700 milions d'euros a través de la reforma fiscal

Per finançar els 1.700 milions d'euros, els comuns calculen que més de 600 arribarien a partir d'una reforma fiscal que eliminés bona part de les deduccions de l'impost de Successions per deixar-lo en els nivells d'ara fa 10 anys. Apujar l'IRPF per a les rendes altes podria aportar més de 100 milions per complementar la reforma de Successions. En boca del vicepresident del Govern, Pere Aragonès, l'executiu ja ha deixat clar que el "marge fiscal" de la Generalitat està "pràcticament esgotat".

Per cobrir els altres 1.000 milions, els comuns consideren que són imprescindibles els pressupostos generals de l'Estat, amb els que a'sconseguirien més de 400 milions pactats en la reunió bilateral d'afers econòmics (250 milions per a infraestructures; 150 per a Mossos; i 40 al transport públic) i de la lluita contra el frau fiscal que actualment s'emporta 800 milions d'euros dels impostos que hauria de recaptar la Generalitat.

Albiach ja va advertir el passat 4 de novembre que no avalarien uns pressupostos que siguin un simple "pegat processista", i va urgir el Govern a plantejar una proposta, sense posar en marxa un "'pressing' comuns" per aconseguir el seu suport als comptes. Dilluns passat, però, els comuns van deixar de posar per davant els pressupostos de l'Estat dels de la Generalitat i van posar l'accent en una via per donar el seu 'sí' als comptes catalans sense necessitat que abans els partits independentistes avalin els números pactats entre el PSOE i Podem. Les condicions són difícils d'assumir per a JxCat i ERC: una reforma fiscal progressiva que implicaria tocar els impostos de successions i donacions, patrimoni i IRPF.

Segons ha pogut saber l’ARA, el projecte de llei no inclourà modificacions ni en l’impost de successions i donacions ni en els trams alts de l’IRPF, tot i saber que són dues de les exigències que Catalunya en Comú - Podem ha posat sobre la taula per plantejar-se el vot afirmatiu als comptes. Segons fonts de l’executiu, la reforma fiscal és un dels temes pendents de consensuar dins el Govern -ERC i el PDECat han defensat tradicionalment opcions diferents-, malgrat que reconeixen que serà el cavall de batalla de les negociacions de les pròximes setmanes. Que a la llei d’acompanyament no hi hagi la reforma fiscal que reclamen els comuns no vol dir que finalment no acabin havent-hi concessions, potser fins i tot en successions i IRPF. Fonts pròximes a JxCat destaquen que, a diferència de la legislatura passada, al grup no hi ha un consens clar contra la pujada d’impostos. Quan s’abordi la discussió, doncs, no hi haurà un resultat previsible.