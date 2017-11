"Els carrers seran sempre nostres" ressona a Madrid

Centenars de madrilenys tornen a mostrar el seu suport a Catalunya. La Puerta del Sol de Madrid ha tornat a ser escenari de reivindicació aquesta vegada contra l'empresonament dels presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i dels consellers catalans. La majoria de crits de la manifestació, a la qual s'hi han adherit una cinquantena d'entitats diferents, han estat a favor de la llibertat pels presos polítics i en contra del govern espanyol: "Llibertat presos polítics", "la veu del poble no és il·legal" o "Rajoy ladrón vete tu a prisión" han estat algunes de les consignes. La manifestació ha intentat arribar fins al Congrés dels Diputats, molt proper a la Puerta del Sol, al crit d'"Els carrers seran sempre nostres".

La portaveu de l'ANC a Madrid, Belén Murillo, ha agraït "al poble de Madrid" la solidaritat, i ha advertit que la repressió "avui és contra Catalunya, però demà seran altres pobles". "Això no va d'independència, sinó de democràcia, de llibertat, i de defensar els drets socials i polítics, de defensar-nos d'aquest estat corrupte", ha proclamat.

Aquesta no és la primera concentració que viu la capital de l'Estat a favor del dret a decidir. El 20 de setembre, la Puerta del Sol ja es va omplir de manifestants en suport al referèndum de l'1 d'octubre a crits de "Votarem". Aquella manifestació va ser contraprogramada per un grup d'extrema dreta, tot i que no hi va haver aldarulls.

Els últims mesos Madrid també ha viscut altres manifestacions a favor del diàleg com la convocada per la plataforma Hablemos que va omplir la plaça de Cibeles el 7 d'octubre.