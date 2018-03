Manuel Valls, Jordi Cañas i Carlos Jiménez Villarejo assistiran a la propera manifestació de SCC a Barcelona

Societat Civil Catalana (SCC) ha convocat dues manifestacions consecutives el proper cap de setmana: una dissabte, a Madrid, i una diumenge a Barcelona. Cadascuna té el seu lema: a Madrid, 'Dos colors, un sentiment', i a Barcelona 'Ara més que mai, seny'. L'exprimer ministre francès, Manuel Valls, l'exdiputat de Ciutadans Jordi Cañas i el fiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo són els convidats estrella a la manifestació a Barcelona. Tots tres faran una intervenció durant la concentració, que tindrà lloc entre l'Estació de França i el Passeig de Colom per exigir que s'obri "una nova etapa a Catalunya en què es formi un govern que treballi per a tots els catalans i es respecti la llei", ha assegurat aquest dilluns el president de l'entitat, José Rosiñol.

L'entitat també ha convidat a la manifestació de Barcelona l'exministre socialista Josep Borrell, que va participar a les dues últimes manifestacions multitudinàries de Barcelona convocades després del referèndum de l'1 d'octubre i la declaració d'independència del 27 d'octubre. Borrell, però, no ha assegurat la seva assistència a la concentració per problemes d'agenda.

La primera manifestació a Madrid

La manifestació que tindrà lloc dissabte a Madrid és la primera convocada per SCC a la ciutat. Tindrà lloc a les 12:00h als Jardines del Descubrimiento de la plaça Colón i hi participaran l'advocada i periodista Lidia Falcón, el president del Cercle d'Empresaris, Javier Vega de Seoane, l'exdirigent del Partit Comunista Luis Cabo i els dirigents de la plataforma Tabàrnia Albert Boadella i Tomás Guasch. Rosiñol ha fet una crida als pensionistes als pensionistes perquè s'uneixin a la manifestació després de la manifestació per reclamar pensions dignes convocada el mateix dia a Madrid, a les 11:00h.