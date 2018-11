L'home que volia matar Sánchez va treballar com a vigilant del CTII i investiguen si va passar informació a la Guàrdia Civil

Manuel Murillo, l'home que volia matar Pedro Sánchez, va treballar com a vigilant de seguretat del complex on hi ha el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTII). Ho ha avançat RAC1 i ho han confirmat a l'ACN fonts del departament de Polítiques Digitals, que han precisat que feia feines puntuals, l'última les tres setmanes prèvies al 21 de desembre com a reforç per les eleccions al Parlament. Murillo va treballar en horari nocturn i en algun torn diürn ocupant-se d'un edifici annex al CTTI.

Segons RAC1, hauria fet captures de les imatges de les càmeres de vigilància i les hauria passades a persones diverses, entre les quals a algunes relacionades amb la Guàrdia Civil.

Els Mossos haurien descobert aquesta informació quan van aconseguir l'ordre per intervenir el seu telèfon. S'investiga si també va treballar com a vigilant del CTTI en els mesos previs a l'1-O, i si va aprofitar-ho per col·laborar amb els cossos policials de l'Estat. La policia ha traslladat aquesta nova informació al jutjat de Terrassa que porta el cas.