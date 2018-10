Manuel Valls afirma que si perd les eleccions a Barcelona deixarà la política

L'ex primer ministre francès i alcaldable de Barcelona, Manuel Valls, ha assegurat en una entrevista conjunta als canals de televisió francesos BFMTV i RMC que si perd l'alcaldia abandonarà la política. "Sí, sens dubte", ha assegurat Valls quan li han preguntat si es quedaria com a regidor en cas de "fracassar" a les municipals. Així, l'ex primer ministre ha afirmat que no es quedarà al consistori en cas de no aconseguir l'alcaldia.

En canvi, sí que es quedarà vivint a Barcelona encara que no guanyi les eleccions. "És un projecte de vida", ha assegurat. De fet, en la presentació de la seva candidatura va mostrar als periodistes les claus del seu pis, al carrer París. El francès ha fet aquestes declaracions després d'haver dit en una entrevista a RAC1 que si no obtenia l'alcaldia es quedaria a l'oposició.

D'altra banda, el francès ha assegurat que no considera un "fracàs" presentar-se a Barcelona després d'haver cremat la seva trajectòria política a França, i ha recordat que a més de primer ministre també va ser ministre de l'Interior i alcalde d'Évry. "No veig un fracàs una trajectòria com aquesta", ha dit, i ha afirmat que considera "una oportunitat" presentar-se a Barcelona.