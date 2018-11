Marchena presidirà el CGPJ i el Suprem i abandonarà el tribunal del judici al Procés

El jutge del cas de l’1-O, el conservador Manuel Marchena, presidirà el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Suprem un cop caduqui el mandat de Carlos Lesmes, segons han confirmat fonts de la Moncloa. “Cal evitar situacions de bloqueig”, han explicat per justificar l’acord entre el PSOE i el PP, que inclourà majoria de vocals progressistes. D'aquesta manera la presidència del Consell General del Poder Judicial no canviarà de color. El PP i el PSOE s'han repartit a contrarrellotge els 21 seients del màxim òrgan dels jutges abans que expiri el mandat de Lesmes el pròxim 4 de desembre. A canvi de donar la presidència a un conservador, el CGPJ tindrà una majoria progressista d'11 en contra de 10 i Marchena haurà de deixar de presidir el tribunal que ha de jutjar els presos polítics i el Procés al Suprem per incompatibilitats.

Marchena ja va jutjar l'exconseller de Presidència Francesc Homs pel 9-N i ha estat també l'encarregat de confirmar la instrucció de Pablo Llarena sobre la causa de l'1-O i de rebutjar en bloc els centenars de diligències que demanaven les defenses dels presos polítics. Com a president de la sala segona del Suprem –la sala penal–, s'havia encomanat, a part de presidir el judici al Procés, la redacció de la sentència. Ara tot això pot canviar si finalment és escollit president del Consell General del Poder judicial, la qual cosa està prevista per a principis de desembre. Així ho ha confirmat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, en una entrevista a TV3. "Ha de sortir, evidentment. Hi hauria d'entrar un altre jutge a qui li correspongués en l'ordre previst a nivell processal", ha assenyalat, puntualitzant que això no retardaria "en cap cas" l'inici del judici. "No afecta perquè el relleu està absolutament reglat. Entrarà el nom i no hi haurà cap tipus de retard en això", ha afegit.

Al seu torn, Pablo Casado ha assenyalat que Marceha "és un dels millors juristes que ha tingut Espanya en les últimes dècades" i que compta amb el "respecte" dels professionals i les institucions. El líder del PP ha defensat la negociació amb el govern espanyol malgrat les males relacions que travessen en aquests moments i ha assegurat que "el PP mai trencarà relacions en qüestions d'estat amb el partit que ara està al govern".

Reforma al Congrés

Però a diferència de Lesmes, Marchena ja no tindrà un poder absolut al capdavant del Poder Judicial. Els crítics amb Lesmes l'han acusat d'optar per una direcció "presidencialista" i "personalista" que no acceptava cap mena de crítica, així com d'actuar amb nepotisme –el CGPJ va avalar que s'atorgués una plaça extra de fiscal a la filla de Marchena–. Això ha sigut possible gràcies a una reforma que va aprovar el govern de Mariano Rajoy just quan va arribar a la presidència el 2013. Ara al Congrés hi ha una altra reforma en curs per prendre aquests poders al president del CGPJ i el Suprem, i perquè les decisions es prenguin de forma col·legiada. Està previst que tant el PSOE com el PP i Podem hi votin a favor.

La negociació pel repartiment del nou CPGJ l'han dut a terme la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i el seu predecessor durant l'últim govern de Mariano Rajoy, Rafael Catalá, avui en dia diputat del PP al Congrés. Malgrat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va proclamar fa unes setmanes que trencava relacions amb el líder del PP, Pablo Casado, el cert és que els dos vells partits del bipartidisme han continuat negociant en silenci des del juliol el que suposa, en part, el control de la justícia per magistrats afins. En una entrevista a la SER, Catalá ha dit que Marchena serà un "magnífic" president i ha confirmat que en dues setmanes està previst que el Congrés aprovi la reforma del Poder Judicial. Ha censurat la reforma que va fer el PP amb l'arribada de Lesmes –llavors hi havia al capdavant de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón– i ha dit que si una "llei no funciona, cal canviar-la". En aquest sentit, ha apuntat que l'actual direcció ha tingut "disfuncions". Catalá, però, sí que ha trencat una llança per la independència dels membres del CGPJ: "Un jutge, una fiscal, professionals... Són molt més que una etiqueta del PP o el PSOE".

La reforma del Poder Judicial farà que desaparegui l'actual comissió permanent, un minigovern de set membres al capdavant del màxim òrgan dels jutges que acabava prenent totes les decisions. Ara s'exigirà al total de 21 membres del CGPJ dedicació absoluta. Calvo, que no ha volgut confirmar que Marchena serà el president del CGPJ en l'entrevista a TV3, ha destacat que aquesta figura no serà tan rellevant en la renovació de l'òrgan perquè "l'important és que ara treballaran els 21 membres". "Iniciem una etapa nova, i a partir d'ara les decisions es prendran en comú", ha assenyalat la vicepresidenta espanyola, que ha recordat que amb la desaparició de la comissió permanent "governarà tot l'òrgan" i que "el més important és qui hi haurà[al CGPJ], més que qui el presidirà".