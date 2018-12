Marlaska mostra "confiança plena" en els Mossos i el departament d'Interior per al 21-D

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mostrat la "confiança plena" en els Mossos d'Esquadra i el departament d'Interior per garantir la seguretat divendres durant el consell de ministres. En una entrevista a Antena 3, Marlaska s'ha mostrat cautelós i no ha revelat ni el nombre d'efectius ni la data en què els policies espanyols arribaran a Barcelona per a l'operatiu especial del 21-D. "Són els efectius tècnicament necessaris, no políticament, i aquells que es consideren raonables per garantir seguretat però sense causar alarmismes", ha valorat.

El ministre ha explicat que encara s'està dissenyant el dispositiu de seguretat i que, de fet, aquest matí hi torna a haver reunió a Barcelona entre Mossos, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil, Cos Nacional de Policia i responsables del departament d'Interior i també de la Delegació del govern espanyol a Catalunya, amb Teresa Cunillera al capdavant. Marlaska no ha avançat detalls sobre el dispositiu ni sobre el nombre d'efectius i ha dit que, en tot cas, aquells que vinguin de fora de Catalunya compliran servei "salvaguardant drets laborals i prevenció de riscos". "Una cosa que no s'ha fet en el passat", ha dit, en al·lusió als vaixells habilitats per acollir els policies de l'operació Copèrnic per a l'1-O. Marlaska ha descartat que es pugui reproduir una situació com la dels armilles grogues a Catalunya. "No ho contemplo, tots som conscients i madurs que ens ho juguem tot, no som tan imprudents ni negligents", ha reflexionat.

Sobre la situació política amb Catalunya ha defensat que cal apostar pel diàleg i ha subscrit les paraules de l'expresident espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, entrevistat a 'El Mundo' i avalant també la via del diàleg. "Subscric que partint d'un dissentiment cal arribar a un consens", ha manifestat el ministre, després d'un cap de setmana en què el PP i Cs han continuat exigint al govern espanyol que apliqui el 155. A més, ha insistit en la necessitat de mantenir el diàleg entre els dos governs i ha allunyat l'aplicació del 155. Per al ministre, la solució al conflicte català passa pel diàleg. "Creure el contrari és deixar de banda la política", ha afirmat.