Marlaska diu que no li “consta” que hi hagi tracte de favor de la Generalitat als presos polítics

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat aquest dimarts que no li constava que els presos polítics rebessin un tracte de favor del departament d’Interior de la Generalitat. En resposta a la senadora de Ciutadans Lorena Roldán, durant la sessió de control al Senat, Marlaska ha afirmat que les competències penitenciàries es van transferir el 1983 i que no tenia cap notícia que hi hagués “tracte desigual”.

La senadora ha afirmat que els presos rebien “fins a 21 visites en un dia”, i ha lamentat que la consellera d’Interior, Esther Capella, no li va respondre quan la va qüestionar sobre el tema, cosa que segons ella implicava l'acceptació que els presos polítics tenien privilegis. Més enllà de la negació genèrica del tracte de favor, Marlaska no ha entrat a valorar la qüestió i ha criticat que Roldán no estigués preocupada per fer un debat en profunditat sobre la política penitenciària.

Calvo evita valorar l’acusació de la Fiscalia

Abans la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, havia rebutjat fer una valoració de les acusacions de la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat perquè, ha considerat, no “li incumbeixen”. En resposta al senador del PDECat Josep Lluís Cleries, durant la sessió de control al govern espanyol al Senat, la vicepresidenta ha defensat l’acció del seu executiu, que ha dit que havia actuat amb “lleialtat” a la Generalitat en els cinc mesos que eren a la Moncloa.

Cleries ha retret a Calvo que fos “còmplice de la repressió i la revenja de l’Estat” per les acusacions de la Fiscalia i de l’Advocacia, conegudes la setmana passada. A més, Cleries ha exigit la llibertat de tots els encausats, i “més després de conèixer la decisió del Tribunal d’Estrasburg” sobre la condemna d’Arnaldo Otegi. “Votar no és delicte”, ha assegurat el senador.

Davant d’això, la vicepresidenta espanyola li ha retret les “proclames” i ha dit que votar s’havia de fer en el marc de la llei, i ha tornat a defensar que el govern espanyol estava preocupat pels “problemes de tots els catalans”.