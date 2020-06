Marta Pascal optarà a liderar el Partit Nacionalista de Catalunya

Marta Pascal es presenta per liderar el Partit Nacionalista de Catalunya (PNC). L'excoordinadora nacional del PDECat aspira a liderar el nou partit que aquest cap de setmana celebra el seu congrés fundacional. Segons ha avançat Nació Digital i ha confirmat la mateixa Pascal a través d'una piulada a Twitter, en la candidatura l'acompanyarà l'exalcalde de Vielha i exdiputat de CiU Àlex Moga, com a secretari d'organització.

Amb l’ @alexmoga i una colla de companys i companyes hem presentat candidatura per liderar el @Som_PNC! Un projecte per construir la Catalunya del futur, un país per tothom i que no exclogui a ningú! pic.twitter.com/GfkEuJzzZB