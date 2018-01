Mas demana al PDECat que es mantingui "unit" i deixi les diferències de banda per sumar amb JxCat

L'expresident Artur Mas i fins ara màxim càrrec del PDECat s'ha acomiadat aquest dissabte entomant el darrer discurs davant els dirigents del partit. Mas, que ha fet balanç d'una llarga trajectòria en què ha assumit "èxits" però també "fracassos" i "errors", ha enviat un missatge de cara al futur: "Mantingueu-vos units". L'expresident ha demanat deixar de banda les "picabaralles" i actuar des de la "generositat" per sumar amb Junts per Catalunya. S'ha mostrat convençut que aquesta és la clau de volta de l'èxit electoral com a formació política en els propers temps: "S'ha de sumar la base i l'arrel [de CDC i el PDECat] amb el floriment de JxCat", ha considerat.

També ha donat un consell sobre els límits ideològics del nou moviment. "Els èxits electorals venen quan hi ha ideologia però quan no n'hi ha un excés", ha reflexionat. "No es pot confondre la realitat amb la hiperideologia", ha seguit, afirmant que és llavors no se sap llegir el que reclama la ciutadania. En aquest punt, ha situat la fórmula de Junts per Catalunya, una llista farcida d'independents, com a exemple per eixamplar l'espai polític. Mas ha demanat recuperar ara l'esperit de la "casa gran del catalanisme" emulant el que va fer en el seu dia Convergència.

Mas ha dimitit oficialment davant els dirigents del partit després que fes l'anunci dimarts passat 9 de gener quan feia dos anys que va fer el "pas al costat" per situar Carles Puigdemont com a candidat a la investidura.

El consell nacional del PDECat es produeix abans d'una setmana clau per l'independentisme, sobretot després que ahir el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, deixés en mans de la mesa del Parlament la delegació del vot dels presos. Afronta la constitució de la mesa del Parlament i la investidura que ERC i JxCat estudien fer a distància. Ahir, de fet, Puigdemont va aplegar el grup parlamentari a Brussel·les per posar-los al dia de l'estratègia. La direcció del PDECat, fins ara, no ha participat en les negociacions amb els republicans i, avui, en la seva intervenció davant el consell nacional, ha verbalitzat la seva estratègia.

En connexió en directe des de Brussel·les, Puigdemont ha avisat dels "riscos" que l'Estat vulgui cometre un "frau democràtic" vetant la seva investidura. Així, ha reivindicat que malgrat no els agradi als partits constitucionalistes, el resultat de les eleccions és el que és i que s'ha de poder garantir.

Balanç de la trajectòria

Mas ha assegurat que marxa "content", malgrat les situacions personals que passa ell -arran de les múltiples causes judicials- i els seus companys de files que estan a la presó o que n'han sortit -en al·lusió als consellers Josep Rull i Jordi Turull que l'escoltaven des de primera fila-. L'expresident ha agraït al partit que li donessin suport en els seus inicis, quan Jordi Pujol el va ungir com a successor quan era un "desconegut" i se'l veia només com un "robot" o un "comptable". Ha destacat dues coses positives de la seva presidència al capdavant de la Generalitat: per una banda, l'eixamplament de la base sobiranista i, per l'altra, haver actuat en els "moments decisius" pensant més "en el país que en el partit".

"Hem passat de l'autonomia a la sobirania i això, independentment de les adversitats, la meitat de la seva població vol que aquest país sigui lliure i això és feina ben feta", ha sentenciat.

Tanmateix, ha assumit "fracassos" i fins i tot "errors". Ha recordat que el seu espai polític ha guanyat sempre les eleccions al Parlament però que també ha hagut de passar per l'oposició. En aquest sentit, ha lamentat no haver-se pogut dedicar més al partit arran dels reptes que havia entomat a fora: la successió de Pujol com a candidat a la presidència, les retallades, el procés sobiranista o el "clima d'irregularitats". "D'això no me'n sento satisfet", ha dit, només 48 hores abans que es conegui la sentència del cas Palau.

Ha fet autocrítica del seu primer mandat com a president, en el qual va gestionar la Generalitat en plena crisi econòmica. Ha lamentat les retallades i que en ocasions se l'hagués associat amb la manca de sensibilitat social. "No ens vam saber explicar prou bé i jo en sóc el primer responsable", ha dit.

Reivindicació de la feina feta

Abans de prendre la paraula Mas, ha estat el torn de la coordinadora general, Marta Pascal, que ha expressat "orgull" per a la seva formació per haver "sabut llegir" el moment i plantejar la plataforma de Junts per Catalunya per a les eleccions. "La ciutadania ens ha fet confiança per seguir liderant el sobiranisme i portar el país a ser un estat normal en el si d'Europa", ha dit Pascal. "El partit és jove, generós i davant les adversitats sap tirar endavant. Sense cap complexe hem de recordar d'on venim i saber on volem anar", ha afimat. "No acceptarem la negació dels 43 anys de feina feta que estem fent i el llegat que deixem. No hi renunciarem", ha afegit Pascal reivindicant el paper de CDC just el cap de setmana abans que hagi de fer-se pública la sentència del cas Palau.

Pascal s'ha acomiadat de Mas i ha presentat Neus Munté com la persona que temporalment assumirà les seves funcions. El nou càrrec serà escollit pels associats el PDECat -ha explicat-. Sobre Mas, Pascal ha fit que "és un convergent de pedra picada i un PDECat de pedra picada" i li ha agraït el seu paper al capdavant del partit i del Govern. La coordinadora general ha donat pas a un vídeo d'homenatge a l'expresident de la Generalitat que ha posat dempeus els consellers nacionals.

La trobada, a l'auditori Axa de Barcelona, ha començat amb el discurs de la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, que ha dedicat unes paraules als presos polítics i als consellers i el president que són a Brussel·les. L'escoltaven Josep Rull i Jordi Turull que van sortir de la presó d'Estremera el passat 5 de desembre, el dia que començava la campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre.

Eleccions municipals

Les eleccions municipals també han estat un horitzó comentat per tots els dirigents que han pres la paraula en el consell nacional i s'han plantejat el repte de mantenir-se com a primera força en aquests comicis -l'espai convergent només ha guanyat aquests comicis el 2011 i el 2015-.

Ahir el PDECat ja va reunir els seus càrrecs locals per enfilar el camí cap a les eleccions municipals a Vilafranca del Penedès. El pla de la direcció és iniciar el procés de primàries per proclamar bona part dels caps de llista el març i no descarta utilitzar les sigles de Junts per Catalunya a escala municipal. L'estratègia passa per "eixamplar" també els límits del partit incorporant independents a les llistes. El responsable de teixir l'estratègia a escala municipal serà el diputat al Congrés i membre de la direcció del partit, Ferran Bel.

Sobre les sigles que han de presentar en els propers comicis, Pascal va dir ahir en declaracions als mitjans de comunicació que estan "poc pendents dels noms", però va assegurar que "JxCat i el PDECat són la mateixa cosa.