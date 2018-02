El fiscal general de l'Estat reconeix que Puigdemont no pot ser jutjat des de l'exili

L'exili de Carles Puigdemont és un maldecap per a la fiscalia. La causa per rebel·lió avança a una velocitat vertiginosa al Tribunal Suprem i s'apunta que podria tancar-se la instrucció a finals de la primavera i començar el judici a la tardor. Però mentre el president de la Generalitat continuï a l'exili suposa un problema per al titular del ministeri públic, Julián Sánchez Melgar. És el que defineix com una "paradoxa", perquè en 35 anys de carrera judicial mai havia vist el cas d'un "fugat que se sabés exactament on estava".

La llei estableix que qualsevol encausat per un delicte de més de dos anys de presó –com és el de rebel·lió– no pot ser jutjat des de la distància. "Puigdemont no pot ser jutjat en rebel·lia", ha assenyalat aquest dijous Sánchez Melgar en el primer esmorzar informatiu que ofereix des que va ser escollit fiscal general de l'Estat fa poc més de dos mesos. Per això per a Melgar és imprescindible que Puigdemont sigui jutjat a Espanya juntament amb els seus companys de files. Si no, estaríem davant d'una "intolerable asimetria processal". "Que hi hagués uns quants encausats amb greus penes al final, que és el més probable, i que la persona que pot ser el director de tots o el protagonista tingui una pena molt inferior", ha dit, i ha donat per fet que hi haurà una condemna.

Aquest seria el cas de si es reactiva l'euroordre i és processat a Bèlgica, o bé Brussel·les l'envia a Espanya per ser jutjat 'només' per un delicte inferior: de desobediència, prevaricació o malversació –un últim que Melgar no ha volgut esmentar perquè seria el més probable. Això és el que va portar el jutge instructor del cas al Suprem, Pablo Llarena, a retirar l'euroordre de detenció internacional i a no fer cas a la petició de la fiscalia de reactivar-la quan Puigdemont va viatjar a Dinamarca. Per això Melgar insta de nou Llarena a valorar l'euroordre un cop es tanqui la instrucció, però ara per un delicte similar al de rebel·lió. Una manera d'advertir a Puigdemont que no està ni segur a Bèlgica perquè poden demanar l'extradició per aquest delicte.

Alerta sobre si es torna a "desobeir"

Mentrestant, Julián Sánchez Melgar ha promès la mateixa mà dura contra el Procés que el seu predecessor, José Manuel Maza, si l'independentisme "reitera els actes de desobediència". L'actual fiscal general de l'Estat no ha dubtat a defensar el paper del ministeri Públic en la causa per rebel·lió i ha alertat que a la detecció de qualsevol "element de menyspreu a la Constitució" els autors es trobaran davant d'una resposta "serena, ferma i proporcionada" de la fiscalia. "En aquesta matèria no arribem a entendre per què s'ha de complir la llei en una part del territori de l'Estat i no en una altra part", ha afegit. I ha redoblat l'advertència: "Si s'incorre en conductes de transcendència penal el nostre propòsit és impulsar l'actuació de la fiscalia, però sempre sota els principis de dret penal".

No contempla la suspensió d'ANC i Òmnium

Sánchez Melgar ha fet una ferma defensa de la independència del seu equip respecte del govern de Mariano Rajoy, però ha admès que el Procés és un dels "problemes més greus als quals s'enfronta la nostra democràcia en aquests moments". "El fiscal general de l'Estat no pot rebre ordres o instruccions de cap altre poder", ha assenyalat, i ha conclòs que "mai" seran "oportunistes en aquesta matèria".

Ja en el torn de preguntes, el fiscal ha assenyalat que no té en compte la suspensió de l'ANC i d'Òmnium Cultural, tot i que no ha volgut aventurar què hauria de passar perquè la demanés. Tampoc s'ha volgut mullar sobre els recents informes de la Guàrdia Civil en què es parla d'una "organització criminal", ni apuntar si demanaran la presó per als imputats que declaren la setmana que ve o optaran per no demanar mesures cautelars, com és el cas de l'exdiputada de la CUP Mireia Boya. El que sí que ha dit de manera clara és que no veu un delicte d'odi en el cas del mecànic de Reus que es va negar a arreglar un cotxe de la Guàrdia Civil.

"A les xarxes socials no es pot dir qualsevol cosa"

Melgar considera que és necessari regular què es pot dir i què no a les xarxes socials. "A les xarxes socials no es pot dir qualsevol cosa", ha asseverat, perquè considera que algunes expressions -ha citat d'exemple les crítiques als toreros- poden portar a la "difamació pública".