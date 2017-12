Melgar: "La fiscalia no criminalitzarà en funció de la ideologia però estarà alerta d'actes i declaracions futures"

El candidat a fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha advertit aquest dimarts des del Congrés dels Diputats que la fiscalia actuarà si l'independentisme insisteix en efectuar "actes de desobediència". En el seu discurs davant la comissió de Justícia de la cambra baixa per exposar el seus objectius al capdavant del ministeri públic, Melgar ha assegurat que "no criminalitzarà" en funció de la ideologia, per bé que ha avisat que la fiscalia es mantindrà "alerta" dels "actes i declaracions futures" que facin els actors independentistes i que puguin incórrer en "delictes penals".

"No comprenem perquè s'ha de complir la llei en una part del territori de l'Estat i no en un altre", ha qüestionat Melgar a l'hora d'abordar el paper de la fiscalia en relació al procés sobiranista. El candidat a fiscal general de l'Estat, proposat pel govern i avalat pel Consell General del Poder Judicial, ha asseverat que és la seva "obligació" actuar des d'una "defensa activa de l'Espanya constitucional", així com evitar "fissures a l'estat de dret". En declaracions als mitjans abans de comparèixer, Melgar ha assenyalat "hi haurà decisions que es prenguin ara que no s'han pres abans".

Contra la violència masclista

Durant la seva exposició, Melgar ha insistit en la necessitat d'impulsar "l'especialització" en el si de la fiscalia a fi de perseguir conductes punibles. Ha incidit sobretot en la violència masclista i ha proposat que cal que el ministeri públic persegueixi amb contundència aquesta lacra.

D'altra banda, ha volgut deixar clar que la fiscalia està "treballant amb determinació" contra la corrupció, però ha proposat la creació d'una "veritable policia judicial al servei dels jutges i els fiscals" que facin més eficaç aquest tipus d'investigacions.