Els comuns reclamen a Sánchez i Torra que "no tanquin les portes al diàleg" durant el judici del Procés

El portaveu de Catalunya En Comú-Podem, Joan Mena, ha lamentat aquest dilluns que els presos hagin estat traslladats a Madrid dues setmanes abans de l'inici del judici de l'1-O, i ha reclamat que es permeti als observadors assistir al judici tot i la "desconfiança" que genera el procés judicial en què, ha dit, "el PP ha fet i desfet tant com ha volgut". En paral·lel, també ha reclamat al govern espanyol i a la Generalitat que "no tanquin les portes al diàleg durant el judici", entenent que el conflicte català s'ha de resoldre "políticament".

Mena ha tornat a negar que el seu partit rebutgés pagar la defensa de Joan Josep Nuet en el judici, tal com s'havia publicat en alguns mitjans. "Té el suport econòmic i polític de Catalunya en Comú", ha assegurat: "Fa un mes i escaig es va fer una reunió per oferir-li tot el suport polític i econòmic en la defensa de la seva causa, i ell va decidir iniciar una estratègia personal pròpia que respectem".

Mena ha insistit en la reivindicació del diàleg entre les parts i s'ha mostrat esperançat que també la taula de diàleg convocada demà per Quim Torra es consolidi com "un espai estable i de diàleg entre totes les forces polítiques del Parlament". Unes converses que, no obstant això, ha de "liderar el Govern".

Sense avenç en els pressupostos

Respecte a les negociacions sobre els pressupostos de Catalunya, Mena ha lamentat que "tot continua igual" i ha dit que els comuns no havien rebut "cap notificació del Govern". "Comencem a dubtar si vol aprovar uns pressupostos o és que ja se senten còmodes amb els pressupostos d'austeritat instal·lats al nostre país", ha insistit Mena. Davant aquesta falta d'avenços, Mena ha explicat que el gest dels comuns havia consistit a "suspendre les negociacions per avisar el Govern que cal un plantejament de pressupostos realista, seriós i creïble". "Els pressupostos han de servir per construir una Catalunya socialment millor", ha recalcat, i ha insistit que era "compatible" amb la "defensa" dels drets dels dirigents independentistes que s'enfronten pròximament al judici del Tribunal Suprem.