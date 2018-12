Més de 70 entitats catalanes i de tot l'Estat es manifestaran el 15-D davant del Suprem contra la justícia espanyola

Més de 70 entitats socials, sindicals i polítiques catalanes i de la resta de l'Estat es manifestaran el proper dissabte 15 de desembre davant la seu del Tribunal Suprem, a Madrid, per protestar contra la justícia espanyola. Amb el lema 'No hi ha justícia', es vol denunciar la politització de l'alta magistratura, la "persecució de la dissidència" i la vulneració dels drets humans, entre altres crítiques al funcionament judicial en casos com el procés sobiranista, els de llibertat d'expressió, delictes d'odi, violència masclista, corrupció política o els abusos dels bancs.

El 15-D tod@s a Madrid para denunciar: vulneración de derechos civiles y políticos, falta de independencia y abusos del poder judicial, que haya presos políticos, etc. porque #NoHayJusticia



¡ Reserva el 15 de diciembre y síguenos también en Telegram https://t.co/PSsijfPOZ5 ! — #NoHayJusticia (@NoHayJusticia1) 5 de noviembre de 2018