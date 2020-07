Sánchez diu que el "pertorben" les "informacions inquietants" sobre el rei emèrit

La Moncloa està obstinada a fer de tallafocs entre Joan Carles I i Felip VI arran del degoteig de revelacions que posen contra les cordes el rei emèrit, investigat al Tribunal Suprem. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat un dur missatge aquest dimecres contra l'anterior cap d'estat, però de nou ha volgut desvincular del tot les presumptes corrupteles del pare respecte de l'actuació del fill.

"Estem sent testimonis, el conjunt de la població espanyola, d'informacions inquietants que ens pertorben a tots, a mi també", ha assenyalat el líder socialista durant una roda de premsa a la Moncloa acompanyat del seu homòleg italià, Giuseppe Conte, amb qui busca pressionar els països anomenats frugals perquè acceptin el gran fons de reconstrucció europeu en la cimera del 17 de juliol a Brussel·les.

Sánchez ha destacat que hi està havent, segons el seu parer, transparència informativa sobre el tema. "En primer lloc vull transmetre que hi ha uns mitjans de comunicació que no miren cap a una altra banda i que es fan ressò de les informacions. En segon lloc, hi ha una justícia que està actuant. I, en tercer lloc, i això és una cosa que sí que agraeixo, la mateixa Casa del Rei està marcant distàncies respecte a aquestes informacions inquietants i pertorbadores", ha afegit.

El silenci incòmode d'Unides Podem

El missatge va en la línia de les consignes llançades per tots els ministres socialistes del govern espanyol, mentre que els titulars d'Unides Podem mantenen un silenci incòmode sobre el tema després que el PSOE, el PP i Vox vetessin al Congrés qualsevol intent d'investigar els negocis del rei emèrit, fins i tot en el cas que es tractés del cobrament de comissions un cop ja va abdicar del tron el 2014 perquè els lletrats consideren que continua sent inviolable –a diferència de la Fiscalia del Tribunal Suprem.

El portaveu d'Unides Podem al Congrés, Pablo Echenique, ha declinat aquest dimecres respondre sobre el tema durant una roda de premsa al Congrés, en què ha anunciat una bateria de propostes per persuadir el govern espanyol d'impulsar una regularització massiva dels sensepapers que han passat l'estat d'alarma a Espanya –una mesura que Sánchez ja ha descartat–. "Res m'agradaria més que explicar la nostra posició sobre les activitats de Joan Carles I, però em vull centrar en les mesures que hem plantejat avui", ha dit.

En canvi, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha remarcat aquest dimecres des de Valladolid que, per bé que s'està investigant Joan Carles I, "en cap cas s'està parlant de Felip VI". Segons el seu parer, en la línia del president espanyol, l'actual Casa del Rei "funciona de manera plena i correcta en el seu paper constitucional". De fet, l'executiu va haver de respondre ahir dimarts a una ràfega de preguntes sobre la qüestió, després que transcendís que un gestor del rei emèrit ha admès l'origen opac dels 64 milions d'euros de Joan Carles I. La ministra portaveu, María Jesús Montero, va recordar que Felip VI va renunciar a una possible herència del seu pare.

Però fins ara cap dels ministres socialistes havia estat tan categòric sobre la informació publicada sobre Joan Carles I. Sánchez no ha dubtat en assenyalar que es tractava d'informacions que "pertorben" –duia la resposta preparada– i, a diferència de María Jesús Montero, no ha insistit en la "presumpció d'innocència" del rei emèrit.

Sánchez compta amb el ple suport del PP, Ciutadans i Vox en la defensa de la monarquia com a institució. Tot i governar amb un partit que s'autoanomena republicà, el PSOE ha passat de defensar els valors republicans a protegir la Corona. El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, no va respondre ahir ni una de les preguntes sobre la monarquia durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, i va escoltar les respostes de la portaveu de l'executiu amb cara de circumstàncies.