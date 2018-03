La Moncloa avisa Turull que té "una espasa de Dàmocles" per la seva situació judicial

La Moncloa tolerarà la investidura de Jordi Turull com a president de la Generalitat, si s'acaba produint, tal com ha publicat l'ARA en les últimes setmanes, però avisa el polític demòcrata que "té una espasa de Dàmocles" per la seva situació judicial. Fonts dels govern espanyol han considerat aquest dimecres que Turull està "molt limitat", perquè segons quin programa de govern defensi s'arrisca a incórrer en una reincidència que podria provocar l'aplicació de mesures cautelars per part del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. Actualment Turull es troba en llibertat provisional, i, segons l'executiu, aquesta situació l'hauria de dur a moderar el discurs o arriscar-se a tornar a la presó. En aquest segon estadi, podria ser immediatament inhabilitat, tan bon punt Llarena dicti la interlocutòria de processament, en les pròximes setmanes.

L'avís de la Moncloa no obsta perquè el 155 decaigui de manera automàtica un cop sigui investit. "A efectes del 155, la seva situació judicial no té cap impacte", han asseverat aquestes fonts, que han recordat que Turull té els seus drets polítics intactes fins que no hi hagi una sentència condemnatòria o ingressi a la presó de manera provisional. "No hi ha cap impediment per a Turull", sentencien les fonts.

L'executiu de Mariano Rajoy es mostra satisfet perquè tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras no hagin estat investits. "Aquest era l'objectiu principal", afirmen aquestes fonts. El president espanyol veu a tocar el sí del PNB als pressupostos un cop derogat el 155, i això li permet somniar amb una certa pau al Congrés de Diputats i amb la possibilitat de desbloquejar la legislatura espanyola, actualment estancada pels desacords amb l'oposició i el govern en minoria.

Les mateixes fonts avisen també de la importància de la segona partida clau en el debat d'investidura català: la vicepresidència de la Generalitat. L'horitzó judicial de Turull fa presagiar una inhabilitació, que arribaria un cop hi hagi sentència, i aleshores seria el vicepresident qui assumiria les seves funcions fins que hi hagués un nou debat d'investidura. Aquest càrrec, en principi, correspon a ERC, i l'executiu de Rajoy insinua que aleshores els republicans podrien fer-se forts en la presidència, si es neguen a votar el candidat que proposi Junts per Catalunya. "En un govern d'un sol partit això no tindria importància, però en un de dos sí que en té", afirmen.