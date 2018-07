La Moncloa “desitja” que la justícia “pugui fer la seva feina amb tots els encausats” pel Procés

Davant de la decisió del Tribunal de Schleswig-Holstein d’extradir Carles Puigdemont per malversació però no per rebel·lió, el govern espanyol ha assegurat que “ni es pronuncia sobre les decisions dels tribunals espanyols ni tampoc ho farà sobre els alemanys”, segons fonts de la Moncloa. Tot i així, segons les mateixes fonts “el govern desitja que la justícia pugui fer la seva feina amb tots els encausats”.

En una línia molt similar s’ha pronunciat la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo: “Volem que la justícia espanyola pugui treballar amb el nostre dret, el dret intern del país, en la situació més normal possible per tirar endavant un procés i una causa que tots coneixem”, ha dit.

Així, l’executiu dona suport a l’extradició, sense pronunciar-se sobre els detalls, i demana que tots els encausats puguin ser jutjats, en un missatge que podria ser interpretat com un avís a Llarena que no retiri l’euroordre malgrat el doble raser en les imputacions de delictes als encausats exiliats i als que són a Catalunya.

Reunió amb Aragonès

La vicepresidenta espanyola ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el seu homòleg català, Pere Aragonès, en una trobada que ha dit que “forma part de la normalitat de la relació que es vol tenir amb totes les comunitats autònomes”. Calvo ha afirmat que cal “portar a la política i al diàleg el que ha de ser normal”, i ha anunciat que han acordat que “la comissió bilateral es reunirà abans de vacances”.

A la reunió, tots dos han comunicat els noms que formaran part de les comissions, amb Meritxell Batet liderant la part espanyola i Ernest Maragall la catalana.

Calvo ha destacat que la trobada “forma part d’una imatge amb contingut, de normalitat i de respecte a la Constitució” i ha reiterat que cal que “tot entri en l’àmbit de la política, que és en l’únic àmbit en què es pot” resoldre la qüestió.