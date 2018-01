La Moncloa tem un bloqueig de la legislatura

Mariano Rajoy veu perillar els seus plans de continuar a la Moncloa durant tot el mandat, especialment ara que Ciutadans viu un moment d’ascens demoscòpic (ahir una enquesta d’ El País els donava vencedors en unes eventuals eleccions espanyoles) i que el PSOE es vol fer perdonar el suport al 155 marcant perfil social i caràcter d’oposició. El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va verbalitzar ahir aquest temor implorant als partits que s’avinguin a pactar reformes i lleis essencials perquè no hi hagi eleccions anticipades: “No és bo que ningú caigui en la temptació de bloquejar la legislatura”, va dir el ministre, que va demanar que no es frenin les reformes que la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, va presentar en consell de ministres el 17 de desembre. El portaveu del govern va considerar que sense l’estabilitat política que donaria una legislatura llarga, està en risc la bona marxa de l’economia i la creació de llocs de treball.

Mentrestant, al PP hi comença a haver mala maror amb el gabinet de Mariano Rajoy, com a mínim entre alguns dirigents territorials, que reclamen més acció i iniciativa política per mirar de frenar l’auge de Ciutadans. De Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va relativitzar aquestes pressions i va reiterar que, amb un govern en minoria, no tenen mans lliures per tirar endavant els seus projectes de llei. La primera prova de foc per a la bona marxa de la legislatura són els pressupostos, que continuen empantanegats per la negativa del PNB a negociar mentre hi hagi el 155 en vigor a Catalunya. Però fonts de la Moncloa van explicar que els nacionalistes bascos són l’única opció de pacte per als comptes, juntament amb Ciutadans i els partits nacionalistes canaris, la mateixa suma que va servir per aprovar els de l’any passat. Fins ara el govern espanyol no havia tirat la tovallola amb el PSOE, a qui pretenia pressionar barrejant el debat pressupostari amb el del finançament autonòmic. La negativa rotunda del líder socialista, Pedro Sánchez, els ha fet desistir i mirar només cap als nacionalistes bascos com a possibles aliats.

Crítiques a Cs

Però Ciutadans continua sent necessari en aquesta suma, i el govern espanyol veu “oportunisme” en el partit d’Albert Rivera, que s’està distanciant del PP i posant en dubte fins i tot el seu suport als comptes (que ja es van pactar l’any passat a canvi d’un seguit de mesures econòmiques). Méndez de Vigo va carregar amb duresa contra els seus socis preferents i va restar importància als sondejos que pronostiquen un gran creixement de Ciutadans, perquè va assegurar que dubtava que als votants els agradessin “alguns dels seus comportaments”, com la renúncia a buscar una majoria de govern a Catalunya després del 21-D i la negativa a cedir diputats al PP perquè pugui tenir grup propi al Parlament, “mentre que entre els independentistes sí que hi ha solidaritat”.