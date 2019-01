Moreno: "Mantindré una bel·ligerància activa amb els que volen trossejar el país i dividir els espanyols"

El nou president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha pres possessió del càrrec aquest divendres amb un discurs en què ha garantit que mantindrà "una bel·ligerància activa amb els que volen trossejar el país i dividir els espanyols". El popular, que va ser investit amb els vots de Cs i Vox, s'ha compromès a ser un "aliat fidel i coherent" del govern espanyol "per sobre de les diferències partidistes", però ha advertit a Pedro Sánchez que serà "combatiu" si des de la "complicitat" o la "tebior" permet que els independentistes traspassin el marc constitucional.

Moreno, que ha promès actuar en representació dels andalusos a Catalunya, ha garantit que el seu govern defensarà Espanya "davant de qualsevol embat, per fort que sigui". Al marge de les referències al Procés, Moreno ha assegurat que no es deu a "cap altre interès econòmic, polític o personal que no sigui el bé general dels andalusos". El seu objectiu, ha dit, serà la "cerca incessant de l'interès general de tots els andalusos i –ha volgut destacar, en referència a les protestes per les propostes de Vox– totes les andaluses".

Andalusia, ha reiterat, ha de ser la prioritat "més enllà de partits, idees o organitzacions". Amb tot, ha convidat "tots" els grups al Parlament andalús a recórrer "junts" la nova etapa a la comunitat que s'inicia amb el seu govern. "El camí no serà fàcil", ha admès, i ha aprofitat per fer una crida a la "responsabilitat".

En declaracions després de la presa de possessió, la presidenta andalusa sortint, la socialista Susana Díaz, ha volgut recordar que el govern de Moreno "es basa en una força d'extrema dreta", i ha erigit el PSOE com a "garantia" que "no es tocara l'autogovern i l'autonomia" andaluses. Díaz ha assegurat que els socialistes es mantindran "ferms" quan es pretengui alguna "involució" en aquest sentit.