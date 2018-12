El grup de suport als presos amb vaga de fam coordina els primers dejunis a Montserrat, Cornellà i Barcelona

Neix el grup de suport dels presos polítics en vaga de fam. La platafoma està formada per diverses entitats, entre les quals ANC, "prou ostatges" i Òmnium, les entitats municipalistes del sobiranisme i també els partits independentistes, JxCat, ERC, el PDECat i la CUP. Hi participen els diputats dels comuns a títol individual Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet. L'objectiu de la plataforma, presentada pels exmembres de l'ANC Jordi Vilarasau i Vicenç Relats, és coordinar totes les iniciatives de suport que sorgeixin amb la voluntat d'"amplificar" la denúncia de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn sobre el "bloqueig" del Tribunal Constitucional dels seus recursos d'empara.

Vilarasau ha explicat que des de diumenge, arran de l'inici de la vaga de fam, van començar a sorgir iniciatives de la societat civil vinculades a la lluita no-violenta i van creure la necessitat de coordinar-les a través d'un grup de suport. Cadascuna de les entitats que en forma part farà accions en el seu "àmbit d'actuació". És a dir, els partits ho faran a nivell institucionals; les entitats a escala de mobilització; i les entitats locals als municipis. De fet, aquest dimarts, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha dit que les iniciatives es canalitzaran a través d'aquest grup de suport.

Entre les accions que ja s'estan preparant, hi ha diverses jornades de dejuni coordinades per la web de "prou ostatges". Relats, que va ser membre de l'ANC i impulsor d'un seguit de dejunis l'any passat a la casa parroquial de Santa Maria de Cornellà per reclamar la llibertat dels presos polítics i els exiliats, ha estat l'encarregat d'explicar les iniciatives: aquest diumenge a Montserrat a les set de la tarda es preveu iniciar un dejuni col·lectiu fins el dia de Nadal en què les persones que hi participin s'aniran rellevant (faran un mínim de dos dies de dejuni i un màxim de set); el divendres dia 14 de desembre se n'ha organitzat un altre a Cornellà fins el dia 21 de desembre; i, probablement, un altre dia 7 de desembre a Barcelona que encara s'ha de concretar.

Accions el 6-D, coincidint amb el 40è aniversari de la Constitució

Jordi Vilarasau, metge i amic personal de Jordi Sànchez, ha explicat que ahir dilluns a la tarda hi va haver una reunió de totes les entitats i partits que formen la plataforma per començar a coordinar les iniciatives que estan sorgint. També ha anunciat que l'AMI iniciarà una sèrie de mocions per donar suport als presos polítics en vaga de fam i denunciar el "bloqueig" dels recursos d'empara al Tribunal Constitucional.

Segons han explicat aquest grup treballa en accions per fer el 6 de desembre, coincidint amb el 40è aniversari de la Constitució.