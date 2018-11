Neus Munté: “Mascarell haurà d’explicar per què tot i parlar d’unitat se’n pot desmarcar”

Neus Munté va guanyar les primàries del PDECat a Barcelona, però busca una candidatura més àmplia en què, assegura, tindrà un paper rellevant l’exconseller a la presó Joaquim Forn. També hi vol sumar el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, que dilluns presentarà candidatura pel seu compte.

Vostè va guanyar les primàries del PDECat, serà candidata?

Soc la candidata del PDECat perquè vaig guanyar unes primàries i vaig assumir un doble encàrrec: conèixer de primera mà els problemes dels veïns i veïnes de Barcelona i construir una candidatura que fos transversal i algutinés al màxim l’espai sobiranista. Cal gestionar la negociació i el diàleg amb altres persones de l’espai sobiranista amb intel·ligència i generositat.

Amb qui està negociant?

Ho fem colze a colze amb Joaquim Forn, que és un actiu importantíssim per a la ciutat. I amb Jordi Sànchez, com a president de JxCat però també com una persona amb molta ascendència dins l’espai sobiranista i la Crida, i amb Ferran Mascarell, com una persona que treballa per assolir una candidatura que, com més unitària sigui, millor.

Però Mascarell diu que no descarta presentar-se pel seu compte...

Per mi no quedarà la voluntat d’arribar a un acord. Puc entendre les legítimes ambicions que té tothom. De fet, jo comparteixo aquesta ambició de Mascarell per liderar la candidatura tenint en compte que he guanyat les primàries del meu partit. Però també sé que el moment requereix molta prudència, mà esquerra i generositat.

Què falta, doncs, per a l’acord?

Estem parlant de com ens posem d’acord per tirar endavant una candidatura en què estiguin representades totes les persones, per aglutinar un espai ampli del sobiranisme. Si hi ha una persona que manifesta que tant pot ser-hi com anar pel seu compte, com és el cas de Mascarell, és ell qui haurà d’explicar per què, malgrat parlar d’unitat com fem tots, pot ser que se’n desmarqui. Jo aposto perquè no se’n desmarqui. La unitat no només l’hem de proclamar en els discursos, sinó que l’hem d’exercir. Per fer-la possible cal fugir de noms i personalismes i treballar amb cintura.

Forn serà el candidat?

És una de les coses que estem tractant. Té tot el dret a ser-ho, però és ell qui ha de prendre aquesta decisió. El que és clar és que Forn serà d’una manera o altra en aquesta candidatura. Està injustament privat de llibertat, quan tothom sap que el seu projecte vital passava també per l’Ajuntament de Barcelona.

L’objectiu era una llista unitària sobiranista i n’hi poden haver fins a cinc...

Alguna cosa no s’està fent bé si el que s’està aconseguint és disgregar el vot. No n’hi ha prou amb proclamar la unitat si no estàs disposat a seure en una taula amb generositat.

Maragall, Collboni i Valls provenen de la tradició socialista. Tenint en compte aquests perfils, vostè pot oferir un factor diferencial més gran que Mascarell?

Sí, evidentment. En primer lloc, perquè jo per edat no puc haver format part d’aquella generació de bons polítics. D’altra banda, soc una dona, i la meva visió de la ciutat com a eina transformadora és diferent per força. Tot i això, tots venen del socialisme però han fet trajectòries vitals i polítiques molt diferents.

Davant la fragmentació de l’independentisme, l’objectiu és evitar que Valls sigui l’alcalde?

No es donarà aquest escenari perquè Manuel Valls no estarà en posició de ser alcalde.

Si passés, caldria un front sobiranista per evitar-ho?

A mi m’agradaria que aquesta unió fos prèvia perquè així t’assegures que tens una posició de força i que aquest escenari que no desitgem no es produeixi de cap de les maneres. Per a un independentista, és impensable que Valls pugui ser alcalde de Barcelona. Les persones que l’acompanyaran, per més que ell intenti dissimular-ho i tapar-ho, són de Ciutadans.

Veu possible un pacte entre ERC, el PSC i els comuns a l’Ajuntament?

Si ho he de valorar a partir de les declaracions de Maragall, semblaria que no. Els tripartits d’esquerra no han funcionat bé ni per a Barcelona ni per al país. I, per tant, l’espai en què ens hem de trobar és el sobiranista.

¿Un Ajuntament de JxCat facilitaria la comunicació amb el Govern?

Més que de les sigles, això depèn de les persones i de ser més conscient de quin ha de ser el paper institucional que té un alcalde de Barcelona i un president de la Generlitat. És obligació entendre-s’hi i col·laborar sigui quin sigui el color.

Quin creu que és el principal problema de la ciutats?

Una de les principals realitats és la dificultat per aconseguir un habitatge assequible. No és admissible que Colau es lamenti que a la ciutat no hi ha prou habitatge però que alhora no hagi fet res més enllà dels projectes engegats per Trias.

El delegat a Madrid farà el pas dilluns

El delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, presentarà dilluns la seva candidatura a l’Ajuntament de Barcelona. Explicarà el seu projecte per a la ciutat i els motius que el porten a aspirar a l’alcaldia de Barcelona. Ho farà, ara per ara, al marge de la candidata del PDECat, Neus Munté, malgrat que fins ara negociaven una candidatura conjunta. En una entrevista a l’ARA dimarts ja va anunciar que no descartava presentar-se pel seu compte.