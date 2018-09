Nuet posa sobre la taula una proposta que blindi Alamany i no modifiqui la línia política dels comuns

Catalunya en Comú continua fent equilibris després de la dimissió de Xavier Domènech. Una de les primeres decisions que va prendre Ada Colau, única coordinadora del partit quan va causar baixa l'exlíder de la formació, va ser impulsar Jéssica Albiach com a presidenta del grup parlamentari. Però els canvis no es queden aquí. Joan Josep Nuet, coordinador general d'EUiA i diputat a la cambra catalana, està desenvolupant un paper de mediador entre diferents sectors per reconduir les topades i tensions que hi ha al partit i aquest dimecres ha traslladat una proposta a Albiach i Susanna Segovia, propera a Colau, per blindar Elisenda Alamany com a portaveu. També perquè no es produeixi un gir en la línia política.

Fa uns dies Albiach va assegurar en roda de premsa que Alamany es mantindria com a portaveu i, de fet, Colau també es va expressar en aquest sentit després de la dimissió de Domènech. En una roda de premsa a la cambra catalana, també va dir que treballaria en la mateixa "direcció política" que el grup parlamentari havia mantingut fins ara, però l'entorn d'Alamany sospita que això pot canviar. Sobretot després que ara es discuteixi la figura de Marc Grau, l'actual coordinador dels vuit diputats, proper a la portaveu. Albiach havia dit que no estava sobre la taula rellevar-lo.

Ara, però, la proposta de Nuet preveu fer canvis "tècnics" al grup parlamentari i, entre d'altres, afecta Grau. Les ànimes més reticents als postulats marcadament sobiranistes qüestionen aquesta figura. L'entorn de Grau assegura que estaria disposat a acceptar un canvi de rol, sempre que no hi hagi un canvi de timó en l'"essència" del projecte que liderava Domènech. De fet, segons fonts consultades, Alamany ha avalat el que ha plantejat Nuet i s'està a l'espera que ho faci l'entorn de Colau i també Albiach.

En conversa amb l'ARA, Nuet s'ha mostrat confiat que el seu plantejament s'acceptarà i, de fet, ha subratllat que conté propostes de treball que defensa Albiach, motiu pel qual hauria de donar arguments a la presidenta del grup a donar-li el vistiplau. Altres fonts, però, es mostren més escèptics de si ICV i Colau l'acceptaran.

L'executiva del partit, incompleta

A banda del grup parlamentari, CatComú no té tancat tot el nucli de direcció. De l'última reunió de l'executiva en va sorgir una coordinació formada per Colau, la tinent d'alcaldia de Castelldefels Candela López (ICV) i el regidor de Vilafranca en Comú Ramon Arnabat. També sis responsables de diferents àrees: Joan Mena, portaveu i secretari de comunicació; Susanna Segovia, secretària d’organització i territori; Agnès Petit, secretària de municipalisme; Nati Veraguas, secretària de feminismes; Vicenç Navarro, secretari de formació; Conchi Abellán, secretària de participació i transparència.

Falten per assignar, però, altres àrees com la d'estratègia i anàlisi política o la de temes sectorials. En l'executiva provisional era Marc Parés qui ocupava la primera, però descontent amb els plans de Colau, Parés va renunciar a una plaça a la coordinació i a tenir un paper preponderant al partit. Segons fonts consultades, però, és a temps d'assolir un lloc al nucli si així ho acceptés.