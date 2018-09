El PDECat retira la moció pactada amb el PSOE després que ERC hagi anunciat que s'absté

El PDECat ha anunciat aquest vespre que retira la moció pactada amb el PSOE en què instava el govern espanyol a un diàleg "dins la legislació vigent". Ho ha fet després que els republicans anunciessin a través de Twitter que s'abstindrien perquè no estaven d'acord amb el text. Amb tot, en declaracions als mitjans de comunicació, Míriam Nogueras ha assegurat que han decidit retirar la moció perquè els socialistes, aquest matí, han votat al Senat una altra moció que negava explícitament la possibilitat de fer un referèndum d'autodeterminació, i ha desmentit, així, que el canvi de criteri del PDECat hagi tingut res a veure amb els republicans.

"El PSOE ens ha intentat colar un gol", ha assegurat Nogueras, que ha afirmat que la moció pactada, per a ells, era precisament per començar a parlar sobre el referèndum. "Els socialistes no es prenen el diàleg seriosament, nosaltres sí", ha afirmat. "La gent va sortir ahir a demanar independència, no diàleg ni autogovern", ha conclòs la diputada al Congrés.

Nogueras ha negat que el posicionament d'ERC hi tingui res a veure i ha afirmat que els republicans els havien transmès que hi votarien a favor. La vicepresidenta del partit ha dit, fins i tot, que no havia "vist" l'anunci de Gabriel Rufián, a través de Twitter, en què anunciava l'abstenció.

Fonts del partit consultades, però, asseguren que la decisió ha arribat després de l'anunci d'ERC i critiquen que els republicans hagin pres aquesta decisió. Les mateixes fonts afirmen que s'ha "obert una ferida" en la relació de confiança que fins ara les dues formacions havien mantingut al Congrés.