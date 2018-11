El PDECat prepara el terreny per adherir-se al Partit Demòcrata Europeu

El PDECat ja està preparant el terreny per adherir-se al Partit Demòcrata Europeu (PDE) després d'haver sigut expulsat de la família liberal europea. El patronat de la fundació Llibertat i Democràcia, que agrupa perfils del PDECat, guardonarà un dels copresidents del Partit Demòcrata Europeu, l'exalcalde de Roma Francesco Rutelli, amb el premi Memorial Ramon Trias Fargas 2018.

El guardó representa, segons fonts consultades per Efe, un gest d'aproximació d'aquesta fundació per encaminar la incorporació dels demòcrates catalans al partit copresidit per Rutelli, amb qui el Partit Demòcrata ja ha iniciat contactes per adherir-s'hi. Ja en formen part, per exemple, el PNB i Coalició Canària.

Les converses per preparar el salt del PDECat dels liberals als demòcrates es van obrir el mes de juliol passat a Roma, en vigílies de l'assemblea que va celebrar el partit al Palau de Congressos de Catalunya i en què la llavors coordinadora general, Marta Pascal, es va veure obligada a apartar-se de la cúpula per la pressió, entre d'altres, de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont. Justament, aquesta operació es produeix en ple debat sobre quina ha de ser la relació del PDECat amb la Crida Nacional per la República.

Inicialment, el PDECat podria aterrar al Partit Demòcrata Europeu en qualitat d'observador després que el 27 d'octubre els liberals europeus d'ALDE van aprovar d'expulsar de les seves files el PDECat a causa de les investigacions per corrupció que afectaven la seva predecessora, Convergència, segons va explicar el responsable d'Economia i Ocupació de Ciutadans i vicepresident d'ALDE, Luis Garicano. El PDECat, amb tot, va lamentar que la direcció d'ALDE comprés aquest "relat sobre la corrupció com a excusa" per argumentar una decisió "instigada" per Ciutadans.