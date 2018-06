El PDECat buscarà fer llistes conjuntes de l’independentisme a les ciutats on no governa

El PDECat defineix aquest cap de setmana a Castelldefels l'estratègia de cara a les eleccions municipals del 2019. Ahir va decidir que hi concorreria sota el paraigua de JxCat arreu del territori i que intentaria sumar gent més enllà del partit, i aquest dissabte el món local ha acordat explorar llistes conjuntes de l’independentisme a les ciutats grans en què ara per ara el PDECat no participa en la governabilitat. A les localitats en què no pugui ser, advoquen per governs “sobiranistes” amb pactes postelectorals.

La intenció, segons fonts del partit, és teixir aliances amb altres formacions (com ERC) en els municipis que superin els 100.000 habitants i on les forces independentistes no governin.

El punt cinquè del manifest diu el següent: “Fem una crida a assegurar el nombre més gran possible de governs sobiranistes als ajuntaments i, per tant, a no renunciar a aconseguir llistes conjuntes o unitàries en aquells municipis on la disgregació de forces ens impedeix poder incidir en la governabilitat”.

Entre aquestes ciutats hi ha Barcelona, on l’alcaldable del PDECat, Neus Munté, ja ha dit que vol liderar una llista transversal per desbancar l’actual alcaldessa dels comuns, Ada Colau.

El PDECat també es compromet a treballar per la “república”. El manifest afegeix: “Volem que els ajuntaments, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, esdevinguin eines per continuar construint amb els valors republicans un país lliure, cohesionat i que garanteixi el desenvolupament de les persones”.