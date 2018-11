El PDECat rebutja un creixement de la pressió fiscal a Catalunya: "És una línia vermella"

El president del PDECat, David Bonvehí, ha rebutjat, aquest dilluns, un augment de la pressió fiscal a Catalunya. A diferència de JxCat, que ha evitat pronunciar-se sobre la proposta que han fet els comuns per donar suport als comptes del Govern, Bonvehí ha titllat de "línia vermella" una possible pujada d'impostos a les "classes mitjanes". "Ens agradaria que els comuns no ens canviessin el nostre model fiscal", ha dit, després de la reunió del comitè nacional del partit, que reuneix la direcció i càrrecs electes. En tot cas, Bonvehí ha dit que parlava "estrictament" com a president del PDECat sent conscient que dins de JxCat hi ha altres sensibilitats que poden "modular" aquest posicionament.

També ha demanat que es doni més importància als departaments que tenen a veure amb el creixement econòmic i empresarial -que són els que pilota el PDECat i JxCat, a diferència d'ERC que té les conselleries de polítiques socials-. Per a Bonvehí, els comptes han de tenir creixement en tots els àmbits, tant en benestar social, com en el creixement empresarial i també en polítiques digitals, en què ha posat d'exemple en desplegar la fibra òptica a tot el país. "Hi ha d'haver creixement en la sanitat, però també en la seguretat i el creixement", ha dit Bonvehí. Tanmateix, ha matisat que això no era un retret al vicepresident, Pere Aragonès, sobre com estava elaborant els pressupostos, sinó que li "agradaria" que el Govern fes un "discurs públic" en aquest sentit.

Sobre la vaga dels metges d'atenció primària, Bonvehí ha admès que són reivindicacions "honestes" i que tenen a veure amb l'excessiva càrrega de treball dels professionals, però ha assenyalat la manca de finançament de Catalunya degut al repartiment de recursos que fa l'estat espanyol. En aquest sentit, el president del PDECat ha tornat a tancar la porta a aprovar els pressupostos espanyols perquè no hi ha cap proposta per a Catalunya.

El debat sobre la Crida, en privat

D'altra banda, sobre l'encaix que ha de tenir el PDECat amb la Crida, Bonvehí ha dit que continuen les negociacions i ha preferit no posar calendaris sobre quan es prendrà una decisió, que haurà de ser ratificada pels associats del partit. "Paciència", ha demanat en roda de premsa. També ha traslladat als membres del comitè nacional del partit -parlamentaris i membres de la direcció- que si han de fer un debat sobre això sigui en els òrgans interns del partit i no en públic. Bonvehí ho ha dit després que la setmana passada els senadors Marta Pascal i Josep Lluís Cleries es creuessin articles en contra i a favor de la Crida -respectivament-. I que, també, la membre de la direcció Montserrat Candini avisés en una entrevista a La Xarxa que el PDECat no acceptaria una absorció. "No ajuda", ha dit el president del PDECat.

En relació a la darrera enquesta del CEO, en què deia que ERC guanyaria les eleccions, Bonvehí ha dit que el seu espai ideològic s'està "redefinint" amb la marca de JxCat i el PDECat i ha demanat temps per treballar. Tot i això, ha separat la Crida d'aquest àmbit, que ha definit com a "nou actor polític" amb qui el Partit Demòcrata vol "sumar".

Convocatòria el 8 de desembre a Brussel·les

Bonvehí ha explicat que ha convocat el comitè nacional el dia 8 de desembre a Brussel·les, on l'expresident Carles Puigdemont té previst explicar a tots els actors de l'independentisme el funcionament del Consell per la República. Aquest ens, de caràcter privat, es va presentar ja fa setmanes al Palau de la Generalitat, on Puigdemont va explicar que la seva funció seria "internacionalitzar" el conflicte a Catalunya i també iniciar un procés participatiu entre els ciutadans que s'inscriguin i col·laborin en l'ens.