El PDECat votarà en contra del suplicatori de Laura Borràs i demana a ERC i la CUP que facin el mateix

El suplicatori que ha sol·licitat el Tribunal Suprem per investigar la cap de files de JxCat a Madrid, Laura Borràs, per la seva gestió al capdavant de l'Institut de les Lletres Catalanes (ILC) és el nou motiu de controvèrsia dins l'independentisme. Dijous està previst que l'exconsellera de Cultura comparegui a porta tancada a la comissió de l'Estatut dels Diputats del Congrés, per defensar que la cambra espanyola no li aixequi la immunitat parlamentària. Amb el procediment engegat, les formacions polítiques comencen a debatre sobre quin serà el sentit del seu vot quan la comissió emeti el dictamen sobre Borràs i, de moment, els posicionaments són diferents entre els dos socis de Govern i també la CUP. Aquest dilluns el PDECat ja s'ha posicionat en contra del suplicatori perquè, ha argumentat, al Tribunal Suprem "no tindrà un judici just". Un posicionament que dista del que han expressat tan Esquerra i com els cupaires.

"Tenim claríssim que hem de votar no", ha assegurat en roda de premsa el portaveu del Partit Demòcrata, Marc Solsona, per instar també les altres formacions independentistes que facin el mateix. Tanmateix, aquest dilluns la portaveu i secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha defensat que el seu partit vol adoptar una "posició comuna" amb JxCat i la CUP sobre el suplicatori. Així mateix, no ha aclarit el sentit del seu vot i ha argumentat que els tres partits haurien de fer compatible denunciar la "persecució de l'independentisme" i a la vegada defensar que hi pugui haver una "investigació amb garanties" perquè no hi hagi cap "ombra de dubte" – informa Quim Bertomeu.

651x366 Els caps de llista d'ERC i JxCat el 10-N, Gabriel Rufián i Laura Borràs, en un debat de 'La Vanguardia' per les eleccions del 28-A / BERNAT VILARÓ / ACN Els caps de llista d'ERC i JxCat el 10-N, Gabriel Rufián i Laura Borràs, en un debat de 'La Vanguardia' per les eleccions del 28-A / BERNAT VILARÓ / ACN

Fonts de la CUP consultades per l'ARA s'han expressat en una línia similar. Expliquen que han reclamat a ERC i JxCat trobar "una sortida digna" per al conjunt de l'independentisme i, alhora, que "no impedeixi que les presumptes irregularitats siguin investigades". "Hi ha opcions, però cal que les forces independentistes es posin d'acord i estiguin determinades en la lluita contra la repressió de l'Estat i en contra de la corrupció", asseguren les fonts – informa Xavi Tedó.

Quan li han preguntat sobre aquesta qüestió, Solsona ha remarcat que l'executiva, almenys, del Partit Demòcrata ja ha pres una decisió i ha criticat que ara Esquerra vulgui buscar posicions comunes per "justificar" el sentit del seu vot. A parer seu, l'interès que demostren els republicans i els cupaires per aquesta qüestió també l'haurien d'explorar per a altres temes.

Malgrat el missatge de Marta Vilalta, el cap de setmana l'exdiputat republicà Joan Tardà va llançar un avís en relació a aquest debat: "Si una persona afiliada a Esquerra hagués estat objecte d'una investigació judicial per possible actuació fraudulenta en l'exercici de la funció pública, ja hauria plegat i hauria estat suspesa de militància ipso facto". I va afegir: "Per molt republicana i patriota que fos".

Si una persona afiliada a @Esquerra_ERC hagués estat objecte d’una instrucció judicial x possible actuació fraudulenta en l’exercici de la funció pública, ja hauria plegat i hagués estat suspès de militància ipso facto. Per molt republicà i patriota que fos. A — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) June 6, 2020

En tot cas, sigui quin sigui el posicionament dels independentistes, el més probable és que el suplicatori tiri endavant amb els vots de la majoria dels partits estatals, del PP i el PSOE.