El PDECat insta a "obrir-se" i formar govern "com més aviat millor"

El PDECat ha fet una crida a formar "com més aviat millor" un govern fort per recuperar el control de les institucions i aixecar l'aplicació de l'article 155. Durant el consell nacional que ha celebrat la formació just l'endemà de la decisió del Suprem de l'empresonament de Rull, Turull, Romeva, Bassa i Forcadell, la formació s'ha conjurat per constituir de manera immediata un executiu que serveixi per girar full a la suspensió de l'autonomia.

"Ens ho exigim", ha dit la coordinadora general de la formació, Marta Pascal. "No ens ho posem fàcil, però hem de mirar endavant de totes totes", ha afegit. També ha intervingut la presidenta del partit, exportaveu del Govern i exconsellera, Neus Munté, que ha fet una crida a aplegar "més aliats" per crear un "front per la democràcia" davant les accions de l'estat espanyol contra l'independentisme. Alhora ha reivindicat que no han de fer "cap renúncia a un objectiu tan compartit com el de la independència", que considera el millor instrument per garantir el progrés social de Catalunya.

Munté també ha enumerat la necessitat de "reforçar la unitat interna" del partit, però també la "unitat" portes enfora, a l'hora de "treballar coordinadament" en àmbits com el món local i la societat civil. L'exportaveu del Govern, a més, ha fet una crida a donar suport a les persones "referents" que estan patint "l'exili i la presó". "El que tenim nosaltres és un compromís molt ferm, el primer amb el president Puigdemont, de fer-li costat i poder treballar conjuntament", ha dit. "I avui, més que mai, veient aquestes cadires buides", ha manifestat.



La presidenta del PDeCAT es referia a les sis butaques situades a primera fila de la sala, amb els noms de Ponsatí, Puig, Forn, Rull, Turull i Puigdemont, tots sis seients amb un gran llaç groc cadascú. Una situació a la que, segons ha apuntat Munté, s'ha de fer front amb la defensa d'uns ideals i de formar "unitat" entre les forces independentistes. "No es fa malbé per pronunciar aquesta paraula moltes vegades, sinó al contrari: s'atrofia si no es fa servir", ha indicat. "És la unitat que vam reclamar i per la qual vam treballar el 21D", ha recordat. A més, ha reclamat "resistència", "resiliència" i "cap renúncia a un objectiu tan àmpliament compartit i tan civilitzat i pacífic com és la independència", assegura.



"Vindran dies i setmanes difícils, i ens cauran llàgrimes, i els trobarem a faltar", ha assegurat Marta Pascal en la seva intervenció. "Però davant d'aquest sentiment de tristesa i impotència l'únic que podem fer és canalitzar-ho cap a tenir més força, més lucidesa, més determinació, més unitat, més fortalesa i més conviccions cap a tot allò que ens segueixi enfortint per fer-nos seguir ferms en aquest procés que estem vivint", ha afegit en una altre moment del seu discurs.



"Ara és el moment de posar-nos dempeus, de veure el futur amb esperança i mirar a l'horitzó, perquè aquest país se'n pot sortir. El que va passar ahir interpel•la a tots els demòcrates del país, als de l'Estat espanyol i a tots els europeus", ha assenyalat també Pascal. Ella ha llegit també un missatge de 'whassap' que li va enviar Turull la matinada de dijous, poc abans del ple d'investidura en què no va ser escollit president i un dia abans de declarar al Suprem i el seu posterior empresonament junt amb Rull, Romeva, Forcadell i Bassa.



"Marta, dissabte potser no puc venir al Consell Nacional. I no perquè sigui vigília de rams o perquè em toqui anar al Mercat de Vic que tant amablement l'alcaldessa m'ha convidat a fer", diu l'escrit."Després del 'Via Crucis' ve Pasqua. Gràcies per tant. Sentiu-vos molt orgullosos del que representem; les nostres conviccions són senzillament això, conviccions. I si em tanquen ho vull fer amb el cap ben alt, per tanta bona gent que ens ha fet confiança", afegeix. "Estic molt convençut: Vull poder-me mirar tothom als ulls, indica no sense abans fer una petició: "Veniu-me a veure, si us plau, si és que no em deixen sortir. Us estimo", conclou el missatge de Turull.