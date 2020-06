El PNB tornaria a guanyar les eleccions de manera clara i podria reeditar el pacte de govern amb els socialistes

El PNB i el PP tornaran a guanyar les eleccions basques i gallegues respectivament que se celebraran el proper 12 de juliol, segons apunta una enquesta del CIS que s'ha fet pública avui. Els nacionalistes bascos es dispararien i aconseguirien una nova victòria incrementant el nombre diputats passant dels 28 actuals a una forquilla que es mouria entre els 31 i 34 representants amb un 40,8 % de suport. EH-Bildu es mantindria com a segona força i podria repetir els mateixos resultats que el 2016 amb 18 diputats (19%), mentre que els socialistes pujarien fins a la tercera posició amb 11 o 13 diputats (15,2%) quan ara en tenen 9. Amb aquests resultats, el partit d'Iñigo Urkullu, que s'imposaria a les tres demarcacions, i el PSE d'Idoia Mendia aconseguirien reeditar el seu pacte de govern amb una folgada majoria absoluta.

Podem baixaria fins al quart lloc però revalidant els 11 escons que té actualment o fins i tot guanyant-ne un amb un 14,9% de suport. La nova coalició electoral entre PP i Cs amb Carlos Iturgaiz com a canp de llista no els serviria d'estímul per crèixer, sinó tot el contrari perquè els populars, que van treure nou diputats fa quatre anys en solitari, ara es quedarien amb només 3 o 6 amb la formació taronja sent la darrera força d'un parlament on no entraria Vox.

A Galícia, el PP d'Alberto Nuñez Feijóo tornarà arrassar segons l'enquesta del CIS i revalidarà la seva majoria absoluta amb entre 40 i 42 escons (la majoria està en 38) i un 46% de suport, repetint si fa no fa els mateixos resultats de fa quatre anys, quan en va obtenir 40, i sent la primera força a les quatre províncies. Els socialistes gallecs recuperarien de la mà de Gonzalo Caballero la segona posició assolint gairebé el 20% dels vots i entre 16 i 18 escons, dos o quatre més dels que té ara.

El BNG, amb Ana Pontón com a candidata, seria l'altre gran triomfador a les urnes duplicant el nombre de representants amb 12 o 14 diputats i gairebé un 17% dels sufragis. Ho faria en detriment de Galícia en Comú-Anova Marees, que ocuparia entre 4 i 6 seients dels 14 que va assolir el 2016. L'enquesta del CIS no preveu que ni Ciutadans ni Vox ni Marea Galeguista aconsegueixin seure cap dels seus candidats al parlament de Galícia en la pròxima legislatura.