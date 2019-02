El PP, Cs i Vox acusen Sánchez d’“alta traïció” i agiten el carrer

“L’espanyol que indueixi una potència estrangera a declarar la guerra a Espanya o s’hi hagi concertat amb la mateixa finalitat serà castigat amb la pena de presó de quinze a vint anys”. Així arrenca el capítol dels delictes de traïció del Codi Penal espanyol, al títol 23è, que inclou altres modalitats, com “prendre les armes contra la pàtria sota banderes enemigues” o subministrar “a les tropes enemigues cabals, armes, embarcacions, aeronaus o municions”. I d’això, de traïció -“alta traïció”, segons Pablo Casado- acusava ahir a la dreta espanyola el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per haver acceptat una figura que doni fe de les reunions entre partits polítics catalans, batejada com a “relator”.

El moviment, anunciat dimarts per la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo -i que no ha convençut els independentistes, que volen un mediador en les reunions entre governs-, va desfermar ahir les ires del PP, Ciutadans i Vox, que van dur el to d’oposició a uns límits inèdits des de l’arribada del PSOE al govern. Donant per bo que Sánchez havia acceptat un mediador, Casado va acusar-lo de “fellonia”, el va equiparar amb els colpistes del 23-F i el va considerar un president il·legítim. Rivera, per la seva banda, va ser el primer en anunciar la convocatòria d’una manifestació a Madrid per diumenge, a la qual es van sumar ràpidament els altres dos partits de dretes. L’objectiu és fer fora el president espanyol: pressionant des del carrer i no des de les institucions, perquè tot i que a primera hora fonts del PP no tancaven la porta a una moció de censura -conseqüència gairebé obligada d’una acusació tan greu com la de traïció-, hores després el mateix Casado refredava aquesta possibilitat i posava el focus en la resposta al carrer, que, va dir, el PP ja va liderar en l’etapa de Zapatero.

“Cal fer fora aquest govern traïdor, que és presoner dels colpistes”, deia Santiago Abascal, president de Vox. “Cal frenar Sánchez” amb un “front cívic” perquè és un “problema per a Espanya”, exclamava Albert Rivera. “El president del govern és el més gran traïdor que té la nostra legalitat. Pedro Sánchez està deslegitimat per seguir al capdavant del govern d’Espanya. És el principal felló de la història democràtica d’Espanya, un irresponsable, un incapaç per governar i un deslleial que està cometent alta traïció contra els interessos del nostre país”, reblava Casado, el més altisonant ahir.

Vies parlamentàries

La Constitució espanyola estableix, en l’article 102, que el Congrés, a petició d’una quarta part dels diputats, està legitimat per votar una acusació de traïdoria contra el president espanyol que, si supera la majoria absoluta, serà elevada al Tribunal Suprem. Però tot i la claredat i insistència a l’hora de formular aquestes acusacions, ahir Casado, Rivera i Abascal, consolidats en tríada opositora i entregats a la batalla per l’espai nacionalista espanyol, van preferir el carrer. “Fer fora” Sánchez des de la plaça de Colón perquè, deia Rivera, al Congrés no els “escolta”. La dreta, que ha aplaudit amb entusiasme aquests dies l’autoproclamació als carrers de Veneçuela de Juan Guaidó, vol mobilitzar el carrer contra Sánchez per fer-lo fora, però de moment dona l’esquena al Congrés, tot i que el president espanyol està en minoria. També va indignar la dreta espanyola el document de 21 punts que el president de la Generalitat, Quim Torra, va entregar a Sánchez a Barcelona, i que segons ells hauria de motivar una aplicació immediata de l’article 155.

Calvo va sortir al pas de les crítiques -també de les internes, ja que durant el dia diferents barons del PSOE van criticar amb duresa la figura del relator- defensant l’aposta pel diàleg de Sánchez i va acusar Cs, el PP i Vox de fer un ús partidista de la situació. A més, va tornar a dir que el relator només seria present a la mesa de partits, i no en la dels governs, tot i la lectura diferent que en feia l’oposició. Les explicacions no van convèncer cap dels tres líders de la dreta, que ja han establert el nou marc de la llarga precampanya de les eleccions generals: convertir Sánchez en enemic d’Espanya i fer irrespirable el clima polític.